Novrico Tooy Terapkan Strategi Pemasaran yang Menangkan Hati Konsumen

PEMIMPIN Direksi Marketing Passion Jewelry Group, Novrico Tooy, biasa akrab disapa dengan Coco, memulai kariernya pada tahun 2014 dengan mendirikan perusahaannya sendiri.

Coco berfokus pada entertainment yang kemudian menghantarnya masuk kepada industri luxury hospitality pada tahun 2018 bergabung dengan hotel bintang empat di bawah Best Western International Group sebagai Manager Marketing & Communication

Inovasi marketing dan strategi yang dilakukan menghantarkan Coco berkarier di hotel bintang lima, Marriott International Group pada tahun 2020 dengan jabatan sebagai pimpinan marketing.

Coco juga mendapat kesempatan untuk menangani startegi dan implementasi pemasaran dari beberapa brand premium dan luxury dari grup hotel internasional di Indonesia ini seperti Marriott Hotel, Tribute Portfolio Hotel & Resort, dan Four Points by Sheraton Hotels.

Bergabung pada tahun 2022 sebagai Manager PR & Event Bersama Passion Jewelry, Coco meriah prestasi dan dipromosikan sebagai Head of Marketing & Communication pada bulan Maret 2023 membawahi tiga brand dari PT. Passion Abadi Korpora. Tiga brand yang ditanganinya adalah Passion Jewelry, Passion Privé dan Diamond & Co.

Dalam mererapkan strategi pemasaran luxury brand, Coco menjelaskan bahwa dirinya memiliki lima kunci:

1. Kenali Market dan Tentukan Brand Persona.

Jika telah mengimplementasikan poin pertama ini, suatu brand akan lebih muda untuk menerapkan strategi campaign marketingnya

2. Tingkatkan Reputasi Brand Melalui Strategi Emosional Marketing.

Memilih sudut pandang marketing dengan memperhatikan human touch feelings, tuangkan inovasi terbaru dalam sebuah story-telling brand yang mudah diserap pasar sesuai brand guidelines.

3. Branded Partnership & Iconic Marketing’s Product.

Memilih brand-brand ternama dengan memperhatikan sudut pandang pemasaran yang bisa diangkat dari kolaborasi tersebut, seperti contoh Passion Jewelry X Kenzo Home Indonesia dan BMW X Passion Jewelry melalui Fuchsia Car yang dikeluarkan pada tahun 2023.

Menciptakan produk inovasi terbaru melalui ide kreatif marketing yang bersifat unik dan mudah dipahami pasar, seperti Trophy Icon, dan Lagi Lagi Tennis Rans Sport yang terbuat dari 5.000 butir diamonds persembahan Passion Jewelry.

4. Loyal Customer’s Intimate Indulgence.

Memanjakan customer lewat loyalty program akan mempererat hubungan customer dan brand serta tingkatkan rasa percaya customer terhadap brand. Seperti; Intimate Event yang menghadirkan tema menarik serta bersifat edukatif terhadap konsumen.

5. Manfaatkan Digital Marketing sebagai channel utama penyebaran campaign brand.

Pengoptimalan digital sangatlah penting di era sekarang, tentunya dengan memperhatikan kualitas konten yang sesuai dengan brand, konten bersifat clear-clean, captivating, dan brand.

“Perkembangan minat pasar luxury brand di Indonesia sangatlah pesat, Industri marketing haruslah mampu beradaptasi dan berlomba untuk mengunggulkan produk serta servisnya melalui kreativitas dan inovasi terbaru agar tidak tenggelam dengan arus perkembangan strategi pemasaran terkini. Be Different & Be Iconic,” ujar Coco, Head of Marketing Communication, Passion Jewelry Group.

Dengan usianya yang baru 26 tahun dan sukses menjadi pimpinan marketing luxury brand, Coco diharap bisa menginspirasi anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin marketing yang kreatif dan inovatif. (RO/S-4)