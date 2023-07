Pintu Baja Fortress Raih Penghargaan Terkait Lingkungan di IndoBuildTech Awards 2023

PINTU berbahan plat baja, Fortress yang diproduksi JBS Perkasa sukses meraih penghargaan Outstanding Performance in Environmental Responsibility dari PT Debindo International Trade and Exhibitions dalam acara Awarding Ceremony IndoBuildTech Expo 2023

Penghargaan itu diberikan Citiasia, sebuah perusahaan konsultan gerakan kota pintar (smart city). Penghargaan diterima oleh Brand Strategist JBS Perkasa Fanny Tanuraharja dari CEO Citiasia Fitrah Rachmat Kautsar.

Melalui Fortress, JBS Perkasa dinilai telah komitmen turut menyelamatkan bumi dengan menghadirkan sebuah produk sustainable (berkelanjutan) yang dapat menjadi substitusi utama untuk pintu kayu natural.

Capaian itu juga jadi bukti konsistensi JBS Perkasa merespon isu pemanasan global yang harus diatas secara komprehensif, dengan sektor bahan bangunan berpeluang besar mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim.

“JBS Perkasa telah membuktikan posisinya sebagai perusahaan dengan tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari komitmen JBS Perkasa dalam penggunaan material pintu motif kayu dari plat baja. Maka dari itu, kami menganugerahkan Award kepada JBS Perkasa dalam kategori The Most Outstanding Performers in Environmental Responsibility pada IndoBuildTech Awards 2023," ujar Marketing Specialist Debindo International Trade and Exhibition dan Koordinator Kebidangan IndoBuildTech Awards Randy Hidayatullah.

Selain menjadi perusahaan dagang pertama yang memasarkan pintu baja bercorak kayu sejak 2003 hingga sekarang, JBS Perkasa melakukan serangkaian kegiatan berbasis lingkungan lainnya sebagai kegiatan sosial untuk mengembalikan kelestarian alam, salah satunya pembagian 1.000 bibit pohon kepada pengunjung kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Chief Executive Officer JBS Perkasa Joni Effendi mengatakan, arsitektur adalah manifestasi dari ide yang mengalir terus menerus dalam menciptakan pengalaman baru, ekspresi, dan impresi terhadap ruang, bukan sekadar bentuk dan fungsi.

“Produk pintu baja JBS Perkasa hadir sebagai respon berkelanjutan atas berbagai isu teknologi, lingkungan dan budaya yang menawarkan solusi visioner terhadap cara kita membangun rumah, sekaligus menawarkan cara hidup berdampingan dengan maraknya isu kenaikan suhu bumi dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Joni menyebut, urgensi efisiensi sumber daya alam di sektor bahan bangunan menjadi isu-isu terkini dalam konteks penyelamatan bumi yang terjadi belakangan ini.

“Kehadiran pintu baja Fortress juga sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus menjaga kelestarian lingkungan karena tidak menggunakan material kayu. Jika satu rumah ada 3 pintu dari bahan kayu, butuh berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk puluhan juta unit rumah? karena untuk setiap pintu rumah yang anda gunakan, ada pohon yang harus ditebang,” tandas Joni.

IndoBuildTech Expo 2023 digelar pada 5-9 Juli 2023 di ICE, BSD City, Serpong, Tangerang, Banten. IndoBuildTech Expo merupakan pameran tahunan di bidang building material dan interior yang menghadirkan dekorasi, interior, arsitektur, dan furnitur. Tercatat selama masa pameran tersebut,.

Dengan mengangkat tema “Pintu Baja Pilihan Keluarga Indonesia”, Fortress menghadirkan beragam produk-produk unggulan dari tipe ekonomis hingga premium series. Terbaru, pihaknya turut meramaikan tren smart living di Indonesia dengan meluncurkan lini terbarunya, yaitu Fortress Smart Lock.

Sebagai ekspansi, JBS Perkasa sejak dua tahun lalu membawa produk inovasi material building wall panel bertajuk Mevvah, yang merupakan panel dinding PVC bermotif Marmer, Fluted Wood Wall Panel, dan 3D Wall Panel sebagai dekorasi dinding dengan kualitas terbaik tanpa menghilangkan segi estetika sekaligus biaya yang relatif terjangkau. (Z-5)