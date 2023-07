Brand Lokal Mislav The Bodycare Ramaikan Pasar Produk Perawatan Tubuh

TREN perawatan wajah dan tubuh terus meningkat di Tanah Air. Bahkan produk perawatan tubuh tak hanya menyasar kaum perempuan tetapi kalangan pria.

Seiring dengan tren tersebut, produk baru perawatan tubuh dirilis. Kali ini brand lokal Mislav The Bodycare akhirnya resmi dirilis dalam acara Grand Launching di Jakarta, baru-baru ini.

Pada acara launching produk kesehatan kulit Mislav The Bodycare dengan tema "Violet Twilight", sejumlah artis dan influencer beauty hadir.

"Mislav The Bodycare merupakan sebuah brand baru yang menjual produk kesehatan kulit yamg mengusung konsep baru dan fresh," kata owner Mislav The Bodycare, Bella Ashica, dalam keterangan, Senin (10/7).

"Mislav memberikan kombinasi 11 kandungan aktif yang baik untuk kulit wanita maupun pria," kata Bella yang dikenal sebagai influencer muda sekaligus pengusaha,

Kesehatan Kulit, Investasi Seumur Hidup

Bella sudah mulai meng-handle banyak usaha sejak duduk di bangku sekolah. Ia meyakini bahwa kecantikan dan kesehatan kulit adalah sebuah investasi seumur hidup dan merupakan awal dari pondasi kepercayaan diri seseorang.

“Aku berharap melalui Mislav The Bodycare dapat memberikan produk kesehatan kulit yang nyaman dan aman untuk wanita maupun pria. Aku ingin produk baru ini menjadi pilihan yang tepat dalam memperbaiki kulit secara menyeluruh,” ujar Bella.

Keunggulan Mislav The Bodycare

Mislav The Bodycare sangat unik dan didesain untuk menjadi satu produk kulit yang dapat mengatasi semua masalah kulit karena memiliki 11 kandungan aktif di dalamnya.

"Mislav dapat melindungi tubuh dari efek buruk akibat paparan sinar matahari, mengandung tiny white yang bekerja sebagai brightening agent, menjaga kelembaban kulit dengan vitamin E, vitamin C sebagai antioksidan dan selain itu dia juga mengandung panthenol, bisabolol, butyrospermum parkii Butter serta vanilla scents," paparnya.

Komentera Selebgram

“Produknya Mislav memiliki wewangian vanila yang nyaman dan memiliki tekstur yang sangat nyaman ketika digunakan di kulit saya. Semoga Mislav dapat menjadi produk kesayangan para pecinta bodycare di Indonesia," ungkap selebgram, Sarah Alana Gibson.

"Produk Mislav The Bodycare sudah bisa didapatkan di marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tiktok Shop, dan Tokopedia mulai 9 Juli 2023," ujar Bella. (RO/S-4)