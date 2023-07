Fokus Perbaiki Kelola Karyawan, Pos Indonesia Raih Apresiasi

MEMASUKI umur ke-277 tahun, Pos Indonesia terus bergerak ke arah lebih baik dengan tetap bertranformasi dan berinovasi dalam tujuh bidang yang dicanangkan sejak 2020. Program transformasi dan inovasi yang dijalankan mencakup berbagai aspek mulai dari aspek business, product and channel, process, technology, human capital, organization dan culture.

Dalam bidang-bidang tersebut, fungsi HC--sebagai salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi--memegang langsung tiga transformasi dan inovasi yang harus dijalankan antara lain human capital, organization, dan culture. Selama 3 tahun terakhir, banyak perubahan yang dilakukan Pos Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan HC, organisasi, dan budaya untuk mendukung pencapaian target bisnis perusahaan.

Berkat usaha dan kerja keras tersebut, pada 5 Juli 2023 Pos Indonesia dianugerahi penghargaan bergengsi Human Capital on Resilience Excellence Award 2023. Pengakuan ini merupakan bukti komitmen perusahaan untuk terus memperbaiki pengelolaan HC. Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 merupakan kegiatan penilaian atau corporate rating (award) tahunan di bidang human capital. HCREA bertujuan memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi departemen human capital di perusahaan dengan transformasi digital yang sangat cepat saat ini, sehingga dapat menjadi perusahaan yang adaptif serta berdaya saing global sesuai dengan temanya yaitu Resilient Human Capital with Global Competitiveness.

Penghargaan yang berhasil diraih Pos Indonesia di HCREA 2023 antara lain The Best Recruitment of Logistics Specialist, The Most Innovation HR, The Best Company of Culture and Employee Experience dan The Most Resilience Company 2023. Selain itu, Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Management berhasil menyabet penghargaan sebagai The Best Leadership Development Focus on HC. "Kami sangat senang dan rendah hati menerima penghargaan ini, ini adalah prestasi buah dari kerja keras seluruh teman-teman HC di Pos Indonesia," kata Tonggo Marbun, Direktur Human Capital Management Pos Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (10/7).

Selama 2022 dan semester 1 2023, HC Pos Indonesia fokus untuk mendukung arah bisnis perusahaan untuk mulai merambah ke bisnis logistik, enterprise, wholesale, dan internasional. Dukungan tersebut diwujudkan dengan melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk subdirektorat baru dan memperkuat subdirektorat existing yang mengelolan bisnis logistik, enterprise, wholesale dan internasional. Pos Indonesia juga menjalankan strategic workforce planning untuk mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas HC sehingga mampu membawa perusahaan kembali berjaya. Perusahaan melakukan remodelling karyawan menjadi kemitraan, melakukan akselerasi karir, talent development dalam kompetensi teknis dan leadershipnya.

Selain itu, Pos Indonesia fokus terhadap pengelolaan kinerja dengan membangun performance management system yang baru berbasis OKR agar pengelolaan kinerja bisa lebih mudah dijalankan bagi karyawan dan manajemen, lebih adil dan transparan. Ke depan performance management system ini juga akan dihubungkan dengan benefit yang diterima karyawan sesuai kinerjanya, sehingga akan terbentuk budaya berprestasi di perusahaan.

Untuk mempersiapkan bisnis di masa depan dan menjaga sustainability, Pos Indonesia mulai membangun kompetensi digital melalui rekrutmen digital talent, mapping digital mindset karyawan, menetapkan direktori kompetensi digital, menyiapkan regulasi khusus digital talent dan melakukan pelatihan, sertifikasi dan bootcamp digital kepada karyawan. Pos Indonesia concern untuk membangun employee experience yang positif melalui digitalisasi layanan HC. Digitalisasi layanan HC dilakukan di berbagai aspek pengelolaan karyawan mulai dari karyawan tersebut direkrut, proses pembelajaran, development, penempatan, pengukuran kinerja, pemberian penghargaan, hingga karyawan tersebut purnatugas. (Z-2)