IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat Terbatas

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (10/7), berpeluang bergerak menguat terbatas seiring adanya sentimen dari dalam negeri maupun mancanegara.

IHSG dibuka menguat 31,01 poin atau 0,46% ke posisi 6.747,47. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 5,92 poin atau 0,63% ke posisi 953,65.

"IHSG diprediksi mengalami penguatan terbatas pekan ini, merespons sentimen dalam negeri dan global," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas seperti dilansir dari Antara.

Dari mancanegara, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan akhir Juli 2023, setelah berhenti pada Juni lalu, karena pertumbuhan pekerjaan tetap di atas kecepatan dalam dekade sebelum pandemi covid -19, yang mana data laporan ketenagakerjaan NFPAS mencatat kenaikan pekerjaan 209.000 pada periode Juni lalu.

Selain itu, pada pekan ini, pelaku pasar menantikan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) AS periode Juni 2023 yang diperkirakan turun ke level 3,1%. Dari dalam negeri, pada pekan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi nasional pada Juni 2023 sebesar 0,14% month to month (mtm) dan 3,52% year on year (yoy).

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 203,20 poin atau 0,63% ke 32.185,19, Indeks Hang Seng menguat 316,48 poin atau 1,72% ke 18.862,18, Indeks Shanghai menguat 17,11 poin atau 0,54% ke 3.213,72, dan indeks Straits Times menguat 13,06 poin atau 0,42% ke 3.152,53. (Z-6)