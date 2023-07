AKHLAK dan Race Jadi Acuan BNI Tingkatkan Kinerja

SEBAGAI bagian dari bank milik negara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) senantiasa mengedepankan core value Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) serta program transformasi Risk, Culture, Agile, Collaboration, dan Execution Oriented (Race) guna meningkatkan kinerja secara optimal.

Selain itu, BNI juga menerapkan Prinsip 46 sebagai budaya kerja dengan empat nilai budaya yaitu Profesionalisme, Integritas, Orientasi pelanggan, dan Perbaikan tanpa henti.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar meyakini, core values AKHLAK dan program transformasi Race BNI tahun 2021-2025 menjadi acuan untuk penguatan kinerja. "Kami ingin terus memperkuat visi BNI untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan," ungkap Royke.

Lebih lanjut, sebagai bank yang terus tumbuh secara berkelanjutan, Royke menuturkan, BNI berkomitmen untuk terus meningkatkan pencapaian kinerja. BNI telah menerapkan New Way of Working (NWOW) secara serentak di seluruh unit kerja BNI pada 3 Juli 2023. Dengan NWOW, diharapkan BNI dapat menciptakan cara kerja dan pola pikir baru yang mendukung sasaran strategis.

"Kami mengharapkan peran seluruh BNI Hi-Movers untuk dapat proaktif, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, seluruh BNI Hi-Movers diharapkan juga menjadi agile, kolaboratif, dan cermat dalam mengelola risiko," katanya.

Royke berharap, tahun ini BNI dapat mewujudkan tujuan mulianya menjadi lembaga keuangan kebanggaan bangsa dan dapat melompat lebih tinggi hingga tahun-tahun berikutnya.

"Kita harus meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan Bank yang baik sesuai prinsip-prinsip good corporate governance, meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan, serta menerapkan Performance Risk Based Management secara konsisten agar risiko di masa depan dapat diminimalkan, serta tetap disiplin dalam melakukan transformasi perbaikan," pungkasnya. (RO/S-3)