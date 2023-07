Industri Susu Hadapi Kendala Regenerasi Peternak

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri susu di Tanah Air tengah menghadapi kendala-kendala termasuk regenerasi peternak. Saat ini usia rata-rata peternak sapi perah Indonesia adalah 56 tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi susu per kapita di Indonesia baru mencapai 16,27 kg per kapita per tahun, atau di bawah rata-rata negara-negara di Asia Tenggara. Sementara itu, pada tahun 2022, kebutuhan susu mencapai 4,4 juta ton, namun produksi susu segar kita baru mencapai 968.980 ton.

"Saat ini, kondisi persusuan nasional membutuhkan perhatian. Sebab, susu adalah sumber nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia," ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, Sabtu, (8/7).

Selain kendala regenerasi peternak, kendala lain yang dihadapi peternakan sapi perah di Tanah Air antara lain adalah kecilnya skala kepemilikan sapi, lahan terbatas, mahalnya biaya pembesaran, dan kurangnya pemahaman terhadap good dairy farming practices.

Selain itu, deraan penyakit kuku dan mulut (PMK) juga menjadi masalah yang menyulitkan upaya peternak memelihara hewan ternaknya. Penyakit PMK pernah menjangkiti lebih dari 538 ribu ternak di 17 provinsi pada tahun lalu, di mana 72 ribu ekor adalah sapi perah.

