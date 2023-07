Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Most Acclaimed Company Awards 2023

Bank DKI dinobatkan oleh lembaga independen, Warta Ekonomi sebagai Indonesia Most Prestigious Company 2023 with Outstanding in Accommodating Various Needs of Public Financial Transactions, kategori KBMI 2 atas upaya yang dilakukan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis teknologi digital dan inovasi.

Penghargaan yang diinisiasi oleh Warta Ekonomi tersebut diserahkan secara virtual dalam gelaran Indonesia Most Acclaimed Company Awards (IMACO) 2023 pada Kamis (6/7) dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra bisnis yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang bernilai atas upaya Bank DKI bertransformasi dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis teknologi digital dan inovasi. Termasuk berbagai langkah kolaborasi dengan berbagai entitas Pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta lain sebagai upaya meniscayakan pertumbuhan bisnis Bank DKI secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.” pungkas Fidri.

Selain itu, penghargaan Indonesia Most Acclaimed Company Awards (IMACO) 2023 ini melengkapi capaian penghargaan Bank DKI menjadi 53 kategori penghargaan hingga minggu pertama Juli 2023.

“Bank DKI berkomitmen untuk selalu aktif dalam mendorong inklusi keuangan dengan memperkuat langkah kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi layanan keuangan yang inovatif berbasis digital yang mampu menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.” tambah Fidri yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Top Banking CEO 2023 oleh The Iconomics.

Pada gelaran Indonesia Most Acclaimed Company Awards 2023, tim riset melakukan survei secara daring dengan jumlah responden 3.756 dari seluruh Indonesia pada periode April-Juni 2023 dengan usia 18 sampai lebih dari 50 tahun. Setelah itu, tim peneliti Warta Ekonomi Group juga menggunakan desk research melalui media monitoring content analysis dengan mengambil sampel publikasi laporan tahunan, keuangan, dan publikasi di media publik.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhammad Ihsan memaparkan penghargaan Indonesia Most Acclaimed Company 2023 diberikan kepada Bank DKI yang dinilai mampu menghadirkan inovasi dan solusi layanan transaksi melalui pendekatan teknologi. “Sebagai perusahaan layanan keuangan, Bank DKI dipandang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan keuangan publik seperti pembayaran pajak, berdonasi, dan pembayaran QRIS, terlebih dengan hadirnya super apps JakOne Mobile, dan kartu uang elektronik, JakCard.” imbuh Ihsan.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas yang turut hadir sebagai keynote speaker, mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum didukung oleh kegiatan bisnis, dari berbagai sektor Indonesia dan berperan dalam menopang pertumbuhan seluruh daerah di Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan. “Salah satu akselerasi pada birokrasi bisnis menjadi jembatan untuk mengelola alur perusahaan agar lebih tersetruktur. Selain itu, sebuah perusahaan harus menciptakan tata kelola perusahaan yang efisien, diantaranya melalui digitalisasi.” ujar Azwar.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan yang diboyong Bank DKI ini turut dipersembahkan kepada seluruh karyawan Bank DKI untuk terus memberikan layanan terbaik bagi customer, maupun pemangku kepentingan serta terus menghadirkan inovasi bagi kemajuan perusahaan. “Pentingnya konsistensi inovasi dalam mendorong pertumbuhan bisnis, serta adaptasi berperan dalam pencapaian kemajuan Bank DKI secara berkelanjutan” kata Arie. (RO/E-1)