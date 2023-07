IPO Jumbo, Saham Amman Menghijau Saat Pembukaan

Emiten tambang emas dan tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek

Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, dengan saham dibuka naik 1,18 % ke posisi Rp1.715 dari harga penawaran Rp1.695 per lembar saham.



Saham AMMN berada di level tertinggi Rp1.750 per saham dan level terendah Rp1.700 per saham. Total frekuensi perdagangan 1.465 kali dengan volume perdagangan 212.307 saham dan nilai transaksi harian Rp36,5 miliar.



Direktur Utama AMMN Alexander Ramlie menyatakan bahwa perseroan meyakini prospek usaha pertambangan tembaga akan mengalami tren positif, karena meningkatnya permintaan tembaga di dunia.



"Peningkatan ini terjadi seiring pertumbuhan sektor industri, energi terbarukan, serta kendaraan listrik. AMMN melihat dinamika pasar tersebut sebagai peluang untuk memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia," ujar Alexander.



Perusahaan yang juga dimiliki oleh Keluarga Panigoro dan Salim Group ini telah melangsungkan penawaran umum perdana saham pada 3 sampai 5 Juli 2023, dengan kelebihan permintaan atau oversubscribe sampai 13,6 kali, dengan jumlah lebih dari 27.000 investor.

Dengan harga penawaran umum sebesar Rp1.695 per saham, perseroan berhasil memperoleh dana sebesar Rp10,73 triliun dari pelepasan sebanyak 6,32 miliar saham biasa atau 8,80 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Selain itu, perseroan juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada manajemen (Management Stock Option Plan), dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 602,33 juta saham biasa atas nama atau 0,83 % dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO,

"Kami berharap dukungan dari pelaku pasar tetap positif. Terlebih dengan adanya berbagai program pengembangan tambang menuju Fase 8, proyek smelter dan pemurnian logam mulia, penambahan kapasitas pabrik konsentrator, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap," ujar Alexander.

Ramlie menjelaskan dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan, di antaranya untuk penyetoran modal kepada PT Amman Mineral

Industri (AMIN) melalui pengambil bagian saham baru yang diterbitkan oleh AMIN.

Selanjutnya, akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1,79 triliun.

Kemudian, kedua, untuk pelunasan utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp3,05 triliun, dan sisa dana untuk penyetoran modal kepada AMNT, melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT.

Selanjutnya, ketiga, akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator di

Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Izin Ekspor

Sekretaris perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk Vemmy Febrianti mengatakan terkait pelonggaran ekspor konsentrat yang diberikan kepada perseroan, hingga saat ini izin ekspor mereka masih berkoordinasi dengan kementerian ESDM dan kementerian terkait lainnya.

Segala sesuatu seperti dokumen-dokumen yang harus kami serahkan untuk keperluan izin ekspor sudah kami berikan. Tinggal proses administrasi dengan pemerintah. Tetapi komunikasinya positif. Kami tinggal menunggu kabar baik,” kata Vemmy, usai IPO Amman Mineral di Jakarta, Jumat (7/7).

Perusahaan berharap dukungan dari pemerintah. Saat ini mereka fokus pada produksi dan mengelola secara internal produksinya. Saat ini telah hampir satu bulan mereka tidak bisa mengekspor, kondisi operasi tetap berjalan sesuai rencana perusahaan.

“Ini salah satu tes. Dalam arti perusahaan haris agile dengan kondisi seperti ini artinya kita mengelola secara internal bagaimana untuk stok konsentrat yang telah kami produksi bisa di-store dengan baik. Tetapi hal-hal itu sejauh ini bisa kami kelola dengan baik. Tentu kami juga tetap berharap ada dukungan dari pemerintah,” kata Vemmy.

Perusahaan masih belum bisa mengungkapkan jumlah ekspor konsentrat tembaga mereka, menunggu pernyataan izin resmi dari pemerintah. “Sebelum pemerintah menyatakan berapa, kami tahan dulu statementnya karena juga belum keluar secara resmi dari pemerintah,” kata Vemmy.

Saham AMMN ditutup pada level Rp1.775 atau naik 60 poin dari harga perdana sebesar Rp1.695. AMMN menjadi emiten kedua dalam jajaran IPO Jumbo yang sahamnya hijau di saat pembukaan perdagangan perdana. (Ant/E-1)