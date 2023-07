Modern Marketing Talk 2023 Sukses Digelar dan Berakhir dengan Gemilang

MMA Global Indonesia, yang diakui sebagai asosiasi perdagangan pemasaran dan periklanan terkemuka, berhasil mengorganisir acara konferensi terkemuka, Modern Marketing Talk (MMT) 2023.

Merayakan tahun kedua, acara yang sangat dinantikan ini mengusung tema #ArchitectingBusinessImpact. MMT 2023 diadakan pada Senin, 3 Juli 2023 di Hotel JW Marriott Jakarta.

MMT 2023 diikuti oleh lebih dari 200 pemimpin pemasaran dan periklanan, termasuk eksekutif tingkat C, head of departments, dan senior managers dari berbagai negara.

Acara ini menyediakan platform yang dinamis untuk menyelami gagasan-gagasan terkini, data, wawasan, dan tren yang akan membentuk ekosistem.

Strategi Pemasaran yang Efektif

Di tengah perkembangan pesat industri dan arus baru kemajuan, menentukan komponen optimal dari strategi pemasaran yang efektif dapat menjadi tantangan yang kompleks.

MMT 2023 adalah solusi untuk tantangan ini. Melalui rangkaian acara yang dipilih dengan cermat yang mengatasi topik-topik yang paling mendesak dan relevan, para profesional pemasaran dan periklanan yang menghadiri acara ini akan memperoleh kerangka kerja yang komprehensif, wawasan yang dapat diimplementasikan, dan yang paling penting adalah pandangan yang diperbarui.

Sesi-sesi dipimpin oleh para pemimpin industri yang terdiri dari C-level executives, regional & country heads dan heads of departments.

Dengan latar belakang yang beragam dan pengetahuan industri yang mendalam, setiap pemimpin pemikiran membawa dengan mereka sejumlah pengetahuan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang para pembicara hebat, klik di sini.

Untuk Modern Marketing Talk 2023, MMA Global Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Silver Partner: GrabAds.

Sessions Partners: Unilever Indonesia, Nestle Indonesia, PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL), Procter & Gamble Home Products Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, Johnson & Johnson, Multi Bintang Indonesia (Heineken), Shiseido Cosmetics Indonesia, BARDI Smart Home, Pizzahut Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks), Reckitt Benckiser Indonesia, PT Rekso Nasional Food / McDonald's Indonesia, OCBC NISP, airasia Superapp, XL Axiata Tbk, KOHLER Indonesia, PZ Cussons Indonesia, Havas Group, dentsu Indonesia & Singapura, Wunderman Thompson Indonesia, Leverate Group, ADA, Juicebox, EMTEK Digital, META Indonesia, VIU, perusahaan PCCW Media, Kantar, Whisper Media, Magnite, City Vision, dan Integral Media.

Pengalaman Berbelanja yang Mulus dan Nyaman

Sesi utama MMT berjudul 'Build Brand and Drive Performance at the Point of Purchase'. Sesi ini melihat bagaimana lanskap ritel telah berkembang sebagai respons terhadap harapan yang berubah dari konsumen yang sekarang menempatkan nilai tinggi pada pengalaman berbelanja yang mulus dan nyaman.

Sesi ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang komprehensif dari awal hingga akhir memungkinkan pemasar mencapai tujuan mereka dan mencapai hasil yang berdampak.

Rohit Dadwal, Managing Director MMA APAC, berbagi pandangannya tentang pentingnya acara ini, "Saya sangat senang dengan dampak yang dihasilkan oleh konferensi ini."

"Acara ini melampaui harapan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi industri kita sambil juga mengeksplorasi tren-tren yang muncul yang sedang membentuk masa depannya," jelas Rohit.

"Di MMA Global, kami berkomitmen untuk menyediakan platform yang memacu pertumbuhan dan mendorong inovasi. Saat melihat ke depan, kami tetap berdedikasi pada misi kami untuk mengembangkan lebih banyak platform yang terus mendukung kemajuan dan pertumbuhan industri pemasaran dan periklanan," paparnya.

Dalam sambutannya, Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, menyoroti peran MMA Global dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan sambil tetap setia pada inti dari pemasaran dan periklanan,

"Di MMA Global Indonesia, kami fokus pada 3 prioritas strategis. Pertama, kami bertujuan untuk menginspirasi dan mendidik dengan membimbing praktik terbaik, mendorong inovasi, dan membentuk masa depan teknologi pemasaran dan iklan," kata Neneng.

"Kedua, dengan pengetahuan dan pengalaman di berbagai industri di MMA Global Indonesia, kami berkolaborasi untuk meningkatkan kapabilitas dengan saling bertukar wawasan dan memperkuat know-how di dalam industri," jelasnya.

"Dan yang terakhir, tetapi sama pentingnya, memberikan pengukuran dan dampak untuk memastikan efektivitas dan hasil yang diinginkan," ucap Neneng.

Dalam pidatonya, Satyajit Sen, Chief Executive Officer, Havas Group Indonesia, menekankan peran penting acara ini dalam lanskap yang ditandai oleh pergeseran paradigma yang berkelanjutan dan bagaimana MMA Global Indonesia melihat prioritas-prioritas sejauh yang modern pemasaran.

"Sebagai praktisi pemasaran, yang benar-benar membuat kita tetap bersemangat adalah rasa ingin tahu, terprovokasi, dan kemudian mencoba dan menciptakan pembelajaran dan pengetahuan yang mendalam, yang tentu saja berubah karena kita berurusan dengan entitas yang hidup yang disebut konsumen yang terus berubah karena ketersediaan teknologi," jelas Satyajit.

Dia menambahkan, "Kami, sebagai agensi, membawa kolektif dari masalah-masalah yang kita hadapi dan kami percaya merupakan masalah nyata."

"MMA Global Indonesia memungkinkan para pemasar di sini untuk meningkatkan kualitas pemasaran, ROI pemasaran, keterlibatan merek, dan profitabilitas jangka panjang," papar Satyajit.

Salah satu sorotan menarik dari acara tersebut adalah peluncuran Brand Safety and MarTech Report 2023 yang menggali ekosistem digital yang berkembang pesat.

Didukung oleh data terbaru, laporan ini berfungsi sebagai kompas untuk merancang rencana pemasaran dan periklanan yang efektif untuk tahun 2023.

Laporan ini menekankan pentingnya pemilihan alat dengan bijak dan memberikan pandangan tentang jalur yang dapat diambil untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan alat-alat tersebut dengan ambisi strategis yang masing-masing.

Untuk mengunduh laporan tersebut, klik di sini.

Acara ini juga menampilkan eksplorasi studi kasus dunia nyata dari SMARTIES Awards yang bergengsi. Studi kasus ini menampilkan pendekatan inovatif, interpretasi kreatif, dan strategi yang tepat. Cerita-cerita sukses yang mengubah ini menjadi sumber inspirasi bagi peserta.

Shanti Tolani, Kepala Negara & Dewan Direktur, MMA Global Indonesia, mengatakan, "Saya senang dengan sambutan Modern Marketing Talk 2023. Sesi-sesi tersebut dengan lancar mengintegrasikan data yang tepat dengan strategi berpikir ke depan yang tetap setia pada inti dari pemasaran dan periklanan."

"Peluncuran Brand Safety and MarTech Report 2023 juga penting karena mendasari sifat berbasis data dari ekonomi digital kita di Indonesia. Sebagai organisasi yang berada di garis depan industri ini, MMA Global Indonesia bangga menjadi garda terdepan inovasi, memimpin kemajuan seluruh industri, dan menetapkan standar baru," tutur Shanti. (RO/S-4)