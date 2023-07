Prioritaskan Transformasi Digital, GRP Raih Tiga Penghargaan di SPEx2® DX Award

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia, menerima tiga penghargaan bergengsi dalam SPEx2® DX Award 2023.

Tiga penghargaan itu yakni The Best SPEx2® Company in Manufacturing Industry, The Best Company in Executing Digital Transformation in Manufacturing Industry, dan The Best Chief Digital Officer in Manufacturing Digital Transformation untuk IT Director GRP Felix Sugianto.

Penyerahan penghargaan dari GML Performance Consulting (GML) dan Kontan tersebut digelar di Jakarta, Kamis (6/7).

Baca juga: Akselerasi Transformasi Digital untuk Peningkatan Ekonomi

SPEx2® DX Award ialah acara tahunan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan ketangguhan, adaptabilitas, dan inovasi dalam menghadapi masa-masa penuh ketidakpastian.

Memasuki tahun ke-8, SPEx2® DX Award mengusung tema Executing digital transformation untuk memberi pengakuan bagi perusahaan yang berhasil mengatasi dan mengoptimalkan operasional mereka di tengah pandemi.

Presiden Direktur GRP Abednedju Giovano Warani Sangkaeng menjelaskan GRP jadi salah satu perusahaan terbaik karena menunjukkan komitmen berkelanjutan melalui inisiatif strategis, pendekatan inovatif, dan pelaksanaan transformasi digital atas operasional perusahaan.

"Kami berterima kasih atas tiga penghargaan dan pengakuan atas kinerja kami. Penghargaan ini kami dedikasikan bagi semua pemangku kepentingan dan karyawan serta bukti nyata dedikasi kami pada transformasi digital di tengah situasi penuh tantangan,” ujar pria yang akrab disapa Argo itu, melalui siaran persnya, Jumat (7/7).

Baca juga: Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

IT Director GRP Felix Sugianto menambahkan keberhasilan GRP dalam transformasi digital berkat dukungan tim kepemimpinan, pendekatan pada kepuasan konsumen, dan budaya perbaikan berkelanjutan.

"Kami memanfaatkan teknologi mutakhir dan mengoptimalkan proses bisnis guna memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang," ucap Felix.

Beberapa transformasi digital GRP yakni penerapan robotic process automation (RPA) untuk mengoptimalkan lalu lintas truk dalam komplek pabrik dan memberikan informasi tepat waktu mengenai keberangkatan truk kepada konsumen dan vendor sehingga dapat meningkatkan kejelasan dan kepuasan untuk armada logistik.

Kemudian, bermitra bersama Darwinbox, platform teknologi sumber daya manusia (SDM) untuk mendigitalisasi manajemen SDM dan meningkatkan pengalaman kerja karyawan.

Baca juga: Puluhan Perusahaan Besar Jepang di Indonesia Lakukan Transformasi Digital

Kemudian, penerapan aplikasi customer relation management untuk membantu penanganan pesanan konsumen. Penggunaan sistem ERP SAP S/4 Hana untuk mempermudah pemasukan data ke dalam sistem.

Selanjutnya, membangun sistem data warehouse untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data agar mempermudah analisis data paling mutakhir dengan sistem dasbor di semua fungsi perusahaan.

"Terakhir, penerapan kecerdasan buatan ke dalam pemrosesan logam bekas untuk mengurangi kesalahan proses penilaian bahan produksi," kata Felix.

Menurut Argo, perusahaan berinvestasi sekitar US$1.972.208 untuk pengembangan teknologi informasi yang terealisasi sepanjang 2022.

“Kami harap penghargaan ini jadi motivasi untuk terus berinovasi dan berprestasi di era digital. Kami selalu berkomitmen menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendorong perubahan positif pada industri baja di Tanah Air,” tutup Argo. (RO/S-2)