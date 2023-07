ABM Investama Sabet Penghargaan Platinum Plus dalam Penerapan ESG

PT ABM Investama (ABM) Tbk menyabet penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 dengan kategori Platinum Plus dari Bumi Global Karbon Foundation (BGK Foundation).

Dalam seleksinya, ABM masuk jajaran 114 perusahaan yang menerima penghargaan itu.

Penghargaan Platinum Plus merupakan bukti nyata perusahaan untuk fokus pada environmental, social and governance (ESG), sehingga perusahaan dapat membantu pemerintah dalam menuju net zero emission (NZE).

Baca juga: Perusahaan di Indonesia Bersiap Membuka Akses dengan Standar ESG

Direktur Utama ABM Investama Andi Djajanegara menyampaikan komitmen ABM dalam menerapkan prinsip ESG dibuktikan dari langkah menyediakan energi ramah lingkungan dan kerap memberdayakan masyarakat.

Sebagai perusahaan energi, ABM selalu menjaga dan memelihara lingkungan dan sumber daya. Salah satunya, dari lahan seluas 854,30 hektare yang direhabilitasi dan program reklamasi di area operasi.

“Komitmen kami dalam melestarikan lingkungan terus diwujudkan. Kami meyakini keberlanjutan menjadi kunci untuk menyediakan energi yang memberdayakan banyak orang."

"ABM memiliki mimpi untuk terus berkontribusi mendorong pencapaian SDGs dan NZE,” ujar Andi, di Jakarta, Kamis (6/7).

Dalam ajang itu, BGK Foundation memberikan delapan kategori penghargaan, yakni Silver, Silver Plus, Gold, Gold Platinum, Platinum, Platinum Plus, Green, dan Green Elite.

Baca juga: Rilis Impact Report, KoinWorks Berkomitmen ESG dan Ekonomi Berkelanjutan

Kriteria penilaian yakni transparansi pengungkapan dan assurance report dalam laporan keberlanjutan.

Selain itu dari tiga aspek, seperti emisi langsung, emisi tidak langsung dari polusi energi dan berhasil digunakan, serta emisi tidak langsung lainnya terkait kegiatan organisasi dari sumber yang tidak dimiliki perusahaan seperti logistik dan emisi yang dihasilkan supplier.

Founder BGK Foundation Achmad Deni Daruri mengapresiasi upaya dan kinerja perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam menjaga lingkungan.

Dia berharap kian banyak perusahaan yang sadar dan mengimplementasikan ESG untuk lingkungan dan pengembangan bisnis.

“Kami mengapresiasi kinerja perusahaan terkait yang meraih penghargaan dari berbagai kategori. Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2023 bersumber dari penilaian kami dari semua data atau laporan kelanjutan periode 2021 yang terbit pada 2022."

"Selama 2022, kami mengumpulkan seluruh laporan keberlanjutan 2021 dan mulai menilai pada Januari 2023. Dengan penganugerahan ini, semoga ke depannya makin banyak perusahaan sadar lingkungan serta mau menerapkan ESG,” ungkap Achmad. (RO/S-2)