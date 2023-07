ACC Raih Tiga Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards

PERUSAHAAN pembiayaan pertama Astra, Astra Credit Companies (ACC), berhasil meraih tiga penghargaan di The HR Asia Best Companies to Work in Asia Awards.

Ketiga penghargaan tersebut adalah Best Companies to Work in Asia, Special Awards Digital Transformation dan Special Awards Most Caring Company.

Penghargaan HR Asia Awards ini diterima langsung oleh Chief Human Capital Officer ACC Matilda Esther di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada tanggal 27 Juni 2023.

Chief Human Capital Officer ACC Matilda Esther mengungkapkan penghargaan ini merupakan apresiasi bagi ACC sebagai tempat bekerja yang terbaik bagi karyawan.

Dorong Karyawan Keluarkan Potensi

Berbagai upaya dilakukan ACC, jelas Esther, untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan dapat mengeluarkan potensi terbaik dan terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan bisnis ACC, seperti program competencies development, leadership development, juga program perhatian bagi karyawan dan keluarga.

“Seiring dengan pertumbuhan bisnis, ACC juga memberikan kesempatan bagi talent terbaik untuk berkembang melalui leaders’ development program ataupun melalui kesempatan bergabung sebagai karyawan ACC," terang Esther dalam keterangan, Kamis (5/7).

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards adalah ajang penghargaan untuk perusahaan-perusahaan terbaik untuk bekerja di seluruh Asia dan menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Selain meraih penghargaan Best Companies to Work in Asia, ACC juga meraih penghargaan Special Awards Digital Transformation.

Penghargan Digital Transformation ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang telah mengubah interaksi pengalaman karyawan tradisional menjadi platform digital yang sangat interaktif dan personal yang meningkatkan budaya dan keterlibatan di tempat kerja.

Special Awards kedua yang diraih ACC adalah Special Awards Most Caring Company Awards.

Most Caring Company Awards adalah penghargaan untuk perusahaan terbaik yang menerapkan praktik dan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan mempromosikan budaya dan lingkungan tempat kerja yang baik di atas segalanya. (RO/S-4)