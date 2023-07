Tripatra Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia

PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), penyedia solusi berbasis rekayasa teknik terkemuka di Indonesia, kembali meraih penghargaan sebagai salah satu Best Companies to Work for in Asia 2023 untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan ini diberikan oleh HR Asia yaitu sebuah lembaga media publikasi bidang human tesources di kawasan Asia. Pencapaian ini merupakan bukti bahwa Tripatra mampu menjaga komitmennya untuk melakukan upaya-upaya berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan penciptaan lingkungan kerja yang bertata nilai serta relevan dengan pencapaian visi dan misi perusahaan.

President Director & CEO - PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), Raymond Naldi Rasfuldi mengatakan sangat mengapresiasi penghargaan tersebut.

"Kami menyambut apresiasi yang diberikan terhadap upaya yang Tripatra lakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia, yang merupakan kemampuan utama bagi keberlanjutan perusahaan. Kami merasa bersyukur atas kembali diberikannya penghargaan ini menjelang hari ulang tahun ke-50 kami pada bulan Oktober ini," ujarnya.

Dia mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi yang besar bagi Tripatra untuk terus berdedikasi mengembangkan sumber daya agar senantiasa dapat menyediakan solusi berkelanjutan, berperan dalam transformasi energi, mendukung percepatan hilirisasi, serta memberikan dampak positif bukan hanya bagi perusahaan dan karyawan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selama 50 tahun berdiri, Tripatra memperkuat posisinya melalui penerapan budaya kerja yang mengedepankan tata nilai EPITA, yakni Etika (Ethical), Profesional (Professional), Inovatif (Innovative), Mampu Berkembang dalam Tantangan (Thriving in Challenge) dan Tangkas (Agile) dalam menjalankan seluruh komitmennya terhadap semua pemangku kepentingan.

Untuk itu, Tripatra terus berupaya memberikan dukungan, umpan balik, dan penghargaan yang konstruktif kepada para karyawannya agar mereka mampu terus berkembang dan mengoptimalkan potensi mereka semaksimal mungkin di tempat kerja dengan menerapkan nilai-nilai yang bertujuan (purposeful values), lingkungan kerja yang aman dan kolaboratif (safe & collaborative environment), keberagaman, kesetaraan dan inklusi (diversity, equity & inclusion), pengembangan diri secara personal & profesional (personal & professional growth) dan apresiasi & pengakuan (appreciation & recognition).

"Di Tripatra, fungsi human capital and transformation berperan sebagai partner yang setara dalam bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan (sustainable) dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) secara konsisten demi pencapaian tujuan bisnis dan pembangunan yang berkelanjutan," ungkap Human Capital & Transformation Director Tripatra, Rizki Amelia.

Dia menambahkan Tripatra berkomitmen untuk mengembangkan potensi talenta anak bangsa di bidang kerekayasaaan (engineering) melalui berbagai upaya seperti pengembangan kompetensi dan pemberian kesempatan berkembang yang setara untuk memfasilitasi mereka agar menghasilkan karya-karya rekayasa terbaik di sektor energi dan sektor lainnya.

"Bagi kami, penghargaan The Best Companies to Work for in Asia ini merupakan afirmasi dari komitmen TRIPATRA dalam menjaga kualitas kemampuan utama kami dan sebagai konfirmasi bahwa TRIPATRA masih menjadi pilihan tujuan bekerja terbaik bagi talenta-talenta terbaik bangsa ini. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk melanjutkan berbagai upaya terbaik agar TRIPATRA menjadi perusahaan penyedia solusi rekayasa yang terus bergerak maju dalam menciptakan lingkungan dan karya yang bertata nilai positif serta memiliki tujuan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan klien kami,” ujarnya.

Tripatra telah memiliki 50 tahun pengalaman dengan kemampuan teknik dan teknologi yang kompeten dari rekayasa multidisiplin terlengkap sehingga bisa menghadirkan beraneka ragam layanan terbaik untuk sektor infrastruktur energi, minyak dan gas, petrokimia, logam, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia sampai mancanegara. (E-3)