DXPO by Danamon Digelar pada 20-23 Juli

AJANG DXPO by Danamon akan digelar pada 20-23 Juli 2023 di Central Park Mall, Jakarta. Di DXPO, akan ada kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM), DXPO Market (lifestyle dan food & beverage), serta travel fair. Akan ada juga berbagai talk show bersama influencer keuangan ternama yang dapat membantu dalam mengelola dan merencanakan keuangan pribadi dan keluarga.

"Jika belum menjadi nasabah, ini waktu terbaik untuk bergabung. Ini kami lakukan dalam memperingati hari jadi yang ke-67 dengan mengusung tema Tumbuh bersama," ujar Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Daisuke Ejima, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/7).

Terdapat pula berbagai promo dan aktivitas spesial sepanjang Juli. Promo untuk nasabah retail yang berlaku hingga 31 Juli 2023 untuk KPM Prima, kartu debit, kredit, dan Charge Danamon, serta QRIS D-Bank PRO, semisal makan berdua di HokBen cuma Rp67.000 khusus 16 Juli 2023; KPM Prima dengan promo suku bunga/margin spesial sebesar 2,67% untuk tenor 2 tahun sebagai dukungan ekosistem industri otomotif; hemat hingga Rp67.000 dapat dinikmati nasabah di e-commerce dengan menggunakan kartu debit, kredit, dan Charge Danamon; serta cashback Rp67.000 di berbagai merchant F&B, lifestyle, dan shopping favorit dengan menggunakan QRIS D-Bank PRO.

Salah satu pilar penting dalam pertumbuhan Danamon ialah Danamoners, panggilan akrab untuk karyawannya. Perusahaan mendukung pertumbuhan Danamoners, baik secara pribadi maupun profesional, untuk menjadikan Danamon Employer of Choice melalui ajakan Grow alias Global exposure, Rise to excellence, Own your future, dan Wellness and wellbeing. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui program Danamon Bankers Trainee, secondment assigment di MUFG Jepang, pengembangan talenta internal dengan memprioritaskan mobilitas internal dan program intragrup, serta online training bersertifikasi dengan mitra ternama.

Selain karyawan dan nasabah, Danamon ingin menegaskan kembali komitmen bertumbuh bersama komunitas yang menjadi mitra dalam menjalankan program-program berkelanjutan, terutama dalam bidang akses ke pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini melengkapi berbagai inisiatif dan program yang sudah dijalankan, mulai dari menanam pohon bakau dan pohon produktif, pemasangan panel surya, hingga kegiatan kemasyarakatan seperti penyediaan fasilitas air bersih dan pendidikan, hingga literasi dan inklusi keuangan. (Z-2)