Kerjasama Vasanta Group-Bank Woori Saudara Tawarkan KPR Bunga Fix 10 Tahun

VASANTA Group menggandeng Bank Woori menandatangani kesepakatan kerja sama penyediaan Kredit Pemilikan Ruko (KPR) untuk Shophouse Sinsa District di Eco Town Sawangan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon konsumen memiliki produk properti di proyek Eco Town, Depok, Jawa Barat.



Executive Director Vasanta Group Erick Wirahardja mengatakan, dengan menggandeng Bank Woori sebagai penyedia pembiayaan, pihaknua berharap dapat memfasilitasi kebutuhan para calon konsumen dalam proses pembelian unit rumah dan ruko. Dirinya optimis transaksi pembelian unit melalui fasilitas KPR akan mendongkrak penjualan.

“Akan ada beragam kemudahan menarik bagi para calon konsumen yang ingin bertransaksi melalui Bank Woori,” tegas Erick dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (4/7).

Kerjasama antara Vasanta Grup dan Bank Woori Saudara dimulai sejak Senin (12/6) lalu. Erick mengatakan, pihaknya bangga bisa menggandeng dan memberikan opsi pembayaran KPR melalui salah satu perbankan terpercaya di Indonesia dan Korea.

“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan menjual produk terbaik. Selain prosesnya relatif cepat, bunga KPR yang ditawarkan cukup kompetitif, Bank Woori juga menawarkan bunga berjenjang dan bunga fix hingga 10 tahun,” jelas dia.

Ia mengatakan, tenor yang ditawarkan diharapkan akan membantu beban cicilan konsumen. Dengan tenor yang disepakati, angsuran KPR otomatis jadi lebih rendah.



Menurut Erick, Eco Town yang dikenal sebagai pusat bisnis di Kota Depok ini juga telah bekerja sama dengan beberapa perbankan seperti Bank Nobu, Bank OCBC dan Bank CIMB. Vasanta Group juga sedang melakukan penjajakan untuk menggandeng perbankan lainnya guna mempermudah konsumen dalam hal pembiayaan melalui KPR, dengan harapan, unit rumah yang ditawarkan Eco Town dapat dengan mudah terjual sesuai target.



Selain melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank Woori, pada momen tersebut pihak developer juga menggelar Nomer Urut Pemesanan (NUP) untuk proyek teranyar Eco Town.

“Pangsa pasar potensial NUP untuk proyek komersial Sinsa District adalah para pemilik usaha ataupun investor yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan township yang berkembang, yang berpotensi menjadi the new centerpoint of Depok,” lanjut Erick.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Konsumer Bank Woori Tri Budiono mengatakan, tak hanya menawarkan proses KPR yang cepat, Bank Woori juga memberikan DP ringan, termasuk bunga fix sampai 10 tahun serta bunga berjenjang dan promo menarik lainnya.

“Melalui kerja sama pembiayaan KPR ini, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada konsumen dan menjalin relasi dengan para developer serta memperkuat posisi Bank Woori dalam penyaluran KPR di Indonesia.

Bunga KPR

Tri mengatakan menjelaskan, bunga KPR reguler yang kami tawarkan khusus untuk kerja sama ini mulai dari 4,5% fixed selama 3 tahun minimal tenor 7 tahun, 5% fixed 2 tahun, minimal tenor 5 tahun, 7.99% fixed 10 tahun, minimal tenor 12 tahun.

Sedangkan bunga berjenjang mulai dari 4,35% ditahun 1-2, 7.5% ditahun 3-4 dan 9.5% tahun 5-10 dengan tenor minimal 12 tahun. Dengan program-program KPR yang menarik, kami berharap akan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk segera memiliki properti di proyek Eco Town.



Melalui kerja sama ini, Bank Woori menawarkan DP mulai 5% untuk semua produk, free 1x angsuran dan semua biaya KPR. Khusus bagi konsumen berusia 35 tahun, pihak perbankan bahkan menawarkan tenor maksimal hingga 10 tahun.



“Bagi kami, Vasanta Group merupakan developer yang terpercaya. Melalui kerja sama pembiayaan KPR Bank Woori, kami optimis dapat dengan mudah menyalurkan KPR kepada konsumen Eco Town dengan beragam program kemudahan yang kami miliki,” tandas Tri Budiono. (Z-10)