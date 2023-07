Kanmo Group Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia Awards 2023

PERUSAHAAN ritel pembawa jenama gaya hidup dan fesyen internasional di Indonesia, Kanmo Group, dinobatkan sebagai salah satu perusahaan yang menerima penghargaan Best Companies to Work For in Asia 2023 oleh HR Asia.

Penghargaan ini diberikan kepada Kanmo Group karena telah menyediakan lingkungan pekerjaan yang positif dan mengedepankan pertumbuhan karyawan melalui beberapa aspek, serta menjadi salah satu kantor yang direkomendasikan oleh para karyawannya.

Sebagai salah satu penghargaan bergengsi di kawasan Asia, HR Asia Awards telah dipercayakan oleh banyak institusi untuk menilai perusahaan denga praktik sumber daya manusia (SDM) lingkungan kerja terbaik.

Kemudian, penghargaan ini juga menuntun perusahaan untuk mendemonstrasikan hubungan pekerja yang baik melalui beberapa aspek: rangkaian program internal, lingkungan kerja yang mendukung, dan lainnya.

Penghargaan ini juga menjadi panutan bagi banyak perusahaan di berbagai industri, termasuk perusahaan multinasional dan perusahaan pemerintah.

“Kami sangat bangga dapat meraih penghargaan HR Asia The Best Companies to Work For in Asia di tahun ini," ucap Manoj Bharwani, selaku Group Managing Director & Co-Founder dari Kanmo Group dalam keterangan, Selasa (4/7).

Tingkatkan Kepercayaan Diri Karyawan terhadap Pekerjaan

"Menjadi salah satu ritel terdepan di Indonesia, kami percaya bahwa memiliki lingkungan kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan terhadap pekerjaannya merupakan hal yang penting," jelasnya.

"Berkat penghargaan ini, kami semakin termotivasi untuk memberikan pengalaman bekerja di ritel yang mendorong kolaborasi dan menginspirasi karyawan,“ ucap Manoj Bharwani.

Masuknya Kanmo Group ke dalam penghargaan ini semakin menunjukkan dedikasinya dalam membuat lingkungan kerja yang mendorong karyawan menjadi unggul dan memiliki pencapaian terbaik.

Melalui asesmen berstandar internasional dari HR Asia, Kanmo Group telah mendapat nilai di atas rata-rata pada tiga pilar inti yang menunjukkan lingkungan kerja unggul:

Pertama, CORE (Collective Organization for Real Engagement): Budaya etik, kepemimpinan dan organisasi, serta inisiasi aktif

Kedua. Self (Heart, Mind, and Soul): Keterlibatan emosional, intensi dan motivasi, serta perlakuan dan advokasi

Ketiga. Group (Think, Feel, Do): Kesadaran bersama, sentimen, dan dinamika dalam ruang kerja.

“Pencapaian terbaru ini menjadi wujud komitmen dari upaya Kanmo Group dalam meningkatkan kapabilitas SDM di Indonesia, terutama di sektor ritel," jelas Hitesh Bharwani, Group Managing Director & Co-Founder of Kanmo Group.

"Seiring dengan meningkatnya kompetisi di pasar kerja saat ini, mengembangkan kompetensi karyawan merupakan hal penting bagi kami guna memberikan dampak positif dan berkelanjutan pada perusahaan dalam jangka waktu panjang,” tambah Hitesh Bharwani,

Keberhasilan Tingkatkan Kualitas SDM

Penghargaan ini menjadi wujud keberhasilan Kanmo Group dalam rangkaian programnya untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya di sektor ritel.

Tahun 2022, Kanmo Group meluncurkan Kanmo Future Leaders Fellowship, yang merupakan program beasiswa bagi para karyawan terpilih.

Melalui program ini, Kanmo Group menanggung penuh seluruh biaya pendidikan strata satu (S1) serta pengembangan peserta hingga lulus.

Kemudian, program management trainee kedua telah dibuka tahun ini bagi para lulusan terbaik di universitas seluruh Indonesia, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas kepimpinan untuk memajukan Kanmo Group di masa depan.

Program ini melibatkan para pemimpin manajemen di Kanmo Group sebagai mentor, sehingga memberikan perspektif luas mengenai sektor ritel kepada para calon pemimpin perusahaan.

Kanmo Group juga memberikan rangkaian kebijakan yang beragam untuk mendukung pengembangan diri dan keterampilan karyawan: memberikan pelatihan dari pihak eksternal, dukungan finansial secara parsial, dan juga berkesempatan mendapatkan bimbingan oleh pihak pimpinan Kanmo Group yang berpengalaman.

“Kami percaya bahwa perusahaan di Indonesia perlu semakin memperhatikan kesejahteraan karyawan untuk memberikan pengalaman bekerja yang positif dan menyenangkan,” tutup Manoj Bharwani. (RO/S-4)