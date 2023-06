Ikut Pameran, Euis Banjir Pesanan

ADA berkah yang didapat Euis Teti Rostiati dari menjadi nasabah loyal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), salah satunya mendapat undangan untuk mengenalkan produk buatannya ke pasar yang lebih luas. Euis mengaku sebelum ada undangan dari BRI, dirinya suka ikut nebeng dengan temannya yang sedang pameran.

"Ikut menjadi bagian ulangtahun BRItama, lalu diajak lagi acara di Purwakarta. Semua difasilitasi oleh BRI, bahkan pegawainya pun membeli dagangan saya. Kemudian saya dibuatkan QRIS, nah dari situ saya meyakinkan diri agar tidak gaptek (gagap teknologi) lagi. Lalu saya juga sebar kartu nama," ucap perempuan kelahiran Ciamis ini, Kamis (29/6).

Usai mengikuti pameran yang diadakan BRI, Euis memang tidak serta mendapatkan banyak pesanan. Namun, beberapa hari kemudian, Euis mengaku pasti ada yang menghubunginya. Mereka mengaku mengetahui Euis dari pameran, kemudian mengundangnya sebagai tutor atau narasumber di diskusi soal pengolahan sampah.

Beberapa lainnya pun mengontak Euis untuk memesan produk olahan sampah plastik dan kertas dalam jumlah yang cukup banyak, biasanya diperuntukan sebagai suvernir pernikahan dengan nilai minimal pesanan 100 pieces.

Meski masih menjadi nasabah loyal BRI, Euis belum berani untuk kembali mengajukan pinjaman KUR. Ia masih mempertimbangkan penghasilan dari Akalabi, apakah bisa membuat dirinya mampu membayar atau tidak. Perempuan yang juga menjadi kader Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini mengaku pernah mempertanyakan perihal syarat menjadi mitra binaan BRI, namun belum kembali ditindak lanjuti.

"Ya ingin sih jadi mitra binaan, tetapi bagaimana caranya ya he he he besok saya tanya lagi deh sama BRI," pungkasnya.