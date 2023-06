Pedagang Kerak Telor Ini Raup Rp3 Juta per Hari di Jakarta Fair

Jakarta Fair Kemayoran menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka berkesempatan meraup penghasilan melimpah dari ajang pameran tahunan terbesar se-Asia Tenggara itu.

Ishak Yahya adalah salah satu dari mereka. Pedagang yang memiliki jenama Kerak Telor Bang Ishak itu menyebut Jakarta Fair sebagai lebarannya pelaku UMKM di ibu kota. Bagaimana tidak, pendapatan di event tersebut bisa dua kali lipat dari pendapatan saat berjualan pada hari biasa.

Sudah dua pekan ia berdagang di JFK. Hasilnya pun luar biasa. Ia mengaku mengantongi rata-rata Rp3 juta per hari.

Baca juga: Telur Asin Jadi Penyelamat Abdul Latif Pascakrisis Moneter

“Ini sudah jalan dua minggu. Per hari biasanya habis 100 porsi. Untuk telur ayam harganya Rp30ribu per porsi dan telur bebek Rp35 ribu per porsi,” ujar Ishak di Jakarta, Minggu (25/6).

Karena begitu besarnya permintaan setiap hari, ia tidak bisa sendirian menjaga lapak dagangannya di Jakarta Fair. Ia mengaku harus mengajak anak atau saudaranya. Tiap-tiap dari mereka memiliki tugas masing-masing.

Baca juga: Menggalakkan Digitalisasi Melalui Agen BRILink

“Ada yang memasak. Ada yang membungkus. Kadang memasak sekaligus dua. Kalau kondisi ramai, itu terus-menerus,” tuturnya.

Ishak merupakan salah satu mitra UMKM binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan adanya pendampingan dari perseroan, baik dari segi pelatihan, permodalan sampai pemasaran, Ishak mampu menjadi wirausaha dengan penghasilan yang besar setiap bulannya. Ia bahkan mampu melebarkan sayap dengan menyediakan produk-produk lain seperti tauge goreng dan es selendang mayang.

Ishak juga menjadi salah satu mitra UMKM yang sudah fasih dengan digitalisasi. Itu terlihat dari kesigapannya dalam menyediakan beragam metode pembayaran, yakni tunai dan nontunai. (Z-11)