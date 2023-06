Pameran Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah GPFE dan HPFE Digelar di Jogja Expo Center

PAMERAN pengadaan barang dan jasa pemerintah, Government Procurement Forum and Expo (GPFE) dan Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) akan kembali digelar di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta. 12-14 Juli mendatang.

Event berskala nasional yang rutin digelar sejak 2016 itu memberikan kesempatan yang sangat baik bagi perusahaan penyedia untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Selain itu, sebagai forum dan expo skala nasional yang komprehensif, GPFE dan HPFE 2023 telah menciptakan peluang bagi para perusahaan penyedia untuk mendapatkan berbagai hal positif.

Direktur Utama PT. Fery Agung Corindotama (FERACO) Moch. Ruslim, yang juga Ketua Panitia GPFE dan HPFE 2023, mengatakan, salah satu tujuan pameran dan seminar itu adalah untuk menghadirkan sarana bagi perusahaan penyedia dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis dengan menyampaikan berbagai inovasi, teknologi dan produk terkini kepada para pihak.

"Adapun para pihak tersebut meliputi pejabat pembuat keputusan utama dalam pengadaan seperti dari kementerian, lembaga dan perangkat daerah yang meliputi instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, Rumah Sakit (RS), Perguruan Tinggi (PT), Badan Layanan Umum (BLU), asosiasi-asosiasi pengadaan barang dan jasa serta masyarakat umum dari seluruh Indonesia," katanya.

Melalui berbagai gagasan menarik dan isu terkini yang dikemas secara apik dalam seminar nasional, kedua event yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut mampu menarik minat peserta seminar dan pengunjung sebanyak lebih dari 2500 peserta seminar dan pengunjung setiap tahunnya.

GPFE 2023 akan mengangkat tema “Indonesia Economic Growth: Acceleration of Digital Transformation in Procurement through Collaborative Measures, Strengthening Local Content Requirements and MSMEs Products e-Catalog Development”. Rangkaian seminar mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan rumah sakit ini akan diisi oleh berbagai narasumber ahli di bidang terkait.

Beberapa pembicara yang akan hadir diantaranya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) 2022-2027 Hendrar Prihadi dan praktisi senior pengadaan Indonesia Ikak Gayuh Patriastomo.

"Rangkaian seminar yang padat dengan update ilmu pengadaan barang/jasa pemerintah dan rumah sakit merupakan agenda penting untuk dihadiri oleh para pejabat pengadaan di kalangan K/L/P/D dan juga para pihak penyedia di seluruh Indonesia, baik yang sudah terdaftar maupun sedang berproses dalam e-catalogue nasional, sektoral, maupun daerah, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyedia sebagai salah satu unsur pelaku pengadaan Indonesia," imbuh Ruslim.

Seperti diketahui agenda seminar dan pameran nasional GPFE dan HPFE 2023 didukung dan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan asosiasi, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM serta Kementerian PUPR. Pihak lain yang turut hadir meliputi Pemda DIY, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia, (ARSADA), Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), Mudjisantosa Training and Consulting (MSTC) serta berbagai stakeholder pengadaan lainnya.

Seminar yang menghadirkan para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dan rumah sakit ini dapat dihadiri dengan melakukan pre-registrasi atau mendaftarkan diri secara dalam jaringan pada website resmi GPFE untuk mendapatkan akses masuk sebagai peserta seminar atau visitor. (RO/Z-5)