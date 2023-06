Dolar Naik, Powell Tak Kesampingkan Kenaikan Suku Bunga Berturutan

Dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga berturut-turut karena bank sentral terus berjuang melawan inflasi.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,41 persen menjadi 102,9122 pada akhir perdagangan.



Pada panel bank sentral yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada Rabu (28/6), Powell mengatakan bahwa pengaturan kebijakan saat ini mungkin tidak cukup restriktif.



"Kami yakin akan ada lebih banyak pembatasan yang akan datang. Apa yang sebenarnya mendorongnya... adalah pasar tenaga kerja yang sangat kuat," kata Powell.



Selain itu, Powell juga mengatakan dia tidak melihat inflasi turun ke target 2,0 % The Fed hingga 2025.



Menurut alat CME FedWatch, pasar melihat peluang kenaikan suku bunga lebih dari 80 % bulan depan, yang juga dilihat sebagai kenaikan suku bunga terakhir.



Georgette Boele, peneliti keberlanjutan ekonom senior di ABN AMRO, mencatat bahwa perkiraan suku bunga banknya kira-kira sejalan dengan ekspektasi pasar, yang dapat mendukung hasil nominal dan riil AS serta dolar AS.



"Sebelumnya, kami tidak memiliki pandangan penurunan suku bunga yang agresif dalam waktu dekat, tetapi kami memperkirakan siklus pelonggaran akan dimulai pada akhir tahun ini," kata Boele.



"Kami tidak lagi memiliki penurunan suku bunga untuk The Fed tahun ini dan lebih sedikit penurunan suku bunga total pada 2023-2024. Ini positif untuk dolar AS," katanya pula.



Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan dia merasa "kami masih memiliki alasan untuk ditutupi dan berpikir kami kemungkinan besar akan mendaki lagi pada Juli."



Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan lembaganya dapat memperketat kebijakan ultra-longgar jika inflasi tidak mereda, sementara Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey menekankan pentingnya menurunkan harga-harga dan mengatakan dia tidak akan mempertimbangkan menaikkan target inflasi 2,0 %.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0922 dolar AS dari 1,0960 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2648 dolar AS dari 1,2751 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar AS dibeli 144,3170 yen Jepang, lebih tinggi dari 144,0130 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8965 franc Swiss dari 0,8931 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3254 dolar Kanada dari 1,3182 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,7726 krona Swedia dari 10,7178 krona Swedia. (Ant/E-1)