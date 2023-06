Digelar di 8 Titik, Rumah Property Expo Targetkan Marketing Sales Rp200 Miliar

OPTIMISME pasar properti nasional yang kian menguat pada kuartal pertama 2023 membuat portal properti terdepan di Indonesia, Rumah.com, menggelar roadshow pameran properti. Pameran digelar di delapan pusat perbelanjaan ternama di Jabodetabek dan Bandung selama tujuh bulan.

Kedelapan pusat perbelanjaan (mall) tersebut diantaranya Botani Square (26 Juni - 2 Juli), Mall Artha Gading (24 - 30 Juli), Cibinong City Mall (14 - 20 Agustus), Gandaria City (28 Agustus - 3 September), Central Park (11 - 17 September), Margo City (30 Oktober - 5 November), Grand Metropolitan Bekasi (27 November - 3 Desember), dan TSM Bandung (11 - 17 Desember).

Country Manager Rumah.com Marine Novita menyebut, sentimen positif pasar properti terlihat dari indeks harga dan permintaan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, baik dari sisi penjual maupun konsumen.

Berdasarkan data Rumah.com, Indonesia Property Market Report Q2 2023, terjadi kenaikan indeks harga sebesar 1,7% secara kuartalan pada kuartal pertama 2023 dan kenaikan indeks harga sebesar 7,1% secara tahunan. Kenaikan secara kuartalan dan tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada kuartal sebelumnya.

“Dari sisi suplai, indeks suplai pada kuartal pertama 2023 masih stagnan pada angka yang sama dengan kuartal sebelumnya yaitu sebesar 0,3%. Namun secara tahunan, indeks suplai menunjukkan kenaikan sebesar 6,6%. Sementara dari sisi permintaan, indeks permintaan naik sebesar 14,5% secara kuartalan. Sebelumnya, pada kuartal keempat 2022, indeks permintaan turun hingga 20% secara kuartalan," kata Marine.

Rumah Property Expo diselenggarakan atas kerja sama dua market leaders yakni Rumah.com dan Sewa Pameran. Tur pameran pertama yang diadakan di Botani Square diikuti oleh sejumlah pengembang seperti Kalindo Land, Kesuma Agung Selaras, Kota Baru Parahyangan, dan Patra Jasa. Terdapat sejumlah proyek yang bisa dilihat konsumen mulai dari Pashouses, Cimanggis Golf Estate, Royal Tajur, Emerald Residence Tangerang, One Central Business District (OCBD), The Sanctuary Bogor, Kemang Eminence, serta Varana by Jagorawi Golf Estate.

Ada juga Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai sponsor acara yang siap mengakomodir langsung kebutuhan pencari properti yang ingin membeli hunian dengan KPR.

“Total keseluruhan ada 160 proyek, dan ditargetkan marketing sales yang diperoleh adalah sebesar Rp200 miliar, jadi satu proyek harapannya closing lah satu rumah,” lata Marine

Dalam rangkaian RPX ini juga disediakan Consultation Booth di mana pencari hunian dapat berkonsultasi, mendapat panduan serta tips seputar pembelian rumah. Consultation Booth yang dihadirkan Rumah.com dilengkapi dengan fasilitas free massage sehingga pencari rumah dapat berkonsultasi dengan tim ahli dari Rumah.com secara rileks.

Selain itu juga tersedia Layanan Express Listing yaitu fitur baru bagi pemilik properti yang ingin segera menjual atau menyewakan hunian mereka. Cukup dengan membayar Rp200.000, listing dapat segera tayang dengan fasilitas turbo selama 2 minggu. Kemudian juga dihadirkan dalam pameran RPX, Tanya Jawab Live bersama pakar properti yang disiarkan langsung di media sosial (Instagram & tiktok rumahcom).

“All-in-one pengunjung bisa melihat beragam properti, diskusi langsung dengan pengembangnya, bahkan berkonsultasi bersama professional advisor dari Rumah.com untuk mendapatkan panduan seputar beli rumah maupun tips KPR. Menariknya lagi, spesial hanya di Rumah Property Expo, Bank BTN memberikan suku bunga 2,99% fix 1 tahun untuk KPR dań KPA. Kesempatan bagus ini tentu sayang jika dilewatkan oleh first home buyer,” imbuh Marine.

Demi membantu para pencari properti membuat keputusan dengan tepat dan lebih percaya diri, Rumah Property Expo juga menghadirkan diskusi interaktif bersama pakar terpercaya.

“Mengingat proses membeli properti mungkin terasa mendebarkan bagi sebagian orang, maka Rumah.com sangat ingin hadir membantu mereka dalam melaluinya hingga semuanya terasa mulus dan menyenangkan. Kami yakin Rumah Property Expo akan jadi rujukan bagi pencari properti yang berencana membeli rumah di tahun ini maupun tahun depan,” tandas dia.

Dalam Rumah Property Expo, pengunjung yang hadir berkesempatan memenangkan grand prize berupa motor listrik, lucky draw, dan hadiah menarik lainnya pada saat mencari rumah impian. Di booth Rumah.com, pengunjung juga dapat memanjakan diri dengan free massage, mengikuti games tebak pertanyaan, dan spin the wheels berhadiah voucher menginap, uang elektronik, dan masih banyak lagi. (Z-10)