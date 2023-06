Teropong Tren Pasar Konstruksi dan Baja, Krakatau Posco Kembali Gelar Bussiness Forum

PASAR konstruksi dan infrastruktur di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk meneropong tren pada industri tersebut, Krakatau Posco menggelar Business Forum ke-8 bertema Driving Business Growth with PTKP for Optimizing Customer Value Creation.

Ajang itu dihadiri oleh jajaran pimpinan PTKP bersama perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, asosiasi, dan akademisi. Narasumber dalam ajang itu ialah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Pelita Harapan Wiryanto Dewobroto.

"Diharapkan lewat forum ini dapat berbagi pengetahuan mengenai tren pasar terkini, kebutuhan indsutri, dan aplikasi terbaru dalam penggunaan baja di sektor konstruksi dan infrastruktur," kata Zaenal Arifin Muslim, Direktur Technology and Business Development PTKP.

Baca juga : Ketertelesuran Ikan Penting, FishLog Dorong Perikanan Berkelanjutan

Zaenal menambahkan, sebagai perusahaan baja yang fokus pada pengembangan dan penyediaan solusi, PTKP berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia sebagai penyedia baja dengan kualitas terbaik.

"Termasuk baja berkekuatan tinggi dan baja tahan gempa yang cocok untuk kebutuhan konstruksi di Negara yang berada di zona ring of fire seperti Indonesia," imbuhnya.

Baca juga : Momentum Pacu Pemerataan Akses Digital, Telkom Resmi Integrasikan IndiHome ke Telkomsel

Direktur Komersial PTKP Makmun berharap, Business Forum itu dapat memberikan manfaat dan informasi yang berharga bagi para peserta dan tamu yang hadir.

“Kita semua memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita tentang solusi-solusi pengembangan baja. Dengan sungguh-sungguh, saya berharap melalui presentasi dan diskusi ini, kita dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang,” tutup Makmun. (RO/Z-5)