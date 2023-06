Gokomodo Go To School Bantu Lulusan Raih Karier di Bidang Agrikultur

PERSOALAN regenerasi petani mendorong perusahaan teknologi agrikultur, Gokomodo, untuk ikut mencari solusi terhadap jumlah petani yang semakin menua.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemuda berusia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan, turun dari 20,79 persen pada 2017 menjadi 18 persen pada 2022.

Padahal, kesempatan untuk berkarya sebagai petani semakin terbuka dengan masuknya teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus peluang pendapatan, serta menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai lapangan karya yang lebih bergengsi.

Lewat program Gokomodo Go To School, dijalin kerja sama kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Jawa untuk mengadakan Campus Hiring 2023. Dengan tema "Build Your Career in Agriculture Startup".

Program itu diharapkan bisa memberikan gambaran kepada peserta mengenai karier di bidang agrikultur dengan baik.

“Dengan masuknya teknologi, maka kesempatan kerja di bidang agrikultur semakin maju dan berkembang.Oleh karena itu, Gokomodo sebagai salah satu perusahaan agritech terdepan di Indonesia, tergerak untuk meluncurkan program Gokomodo Go to School ini untuk ikut membangun kesadaran akan besarnya peluang berkarir di bidang agrikultur, termasuk di Gokomodo,” ujar Tanty Sari, Chief Finance & People Officer Gokomodo.

Tahun ini, acara itu digelar pada Triwulan ke II (April, Mei, Juni) atau mengikuti jadwal career day masing-masing institusi. Beberapa institusi yang sudah didatangi antara lain Universitas Tanjungpura, Politeknik Tonggak Equator, SPB Borneo, serta institusi di Jawa Tengah.

Program itu menyasar lulusan fresh graduate dari instansi pendidikan di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya pada periode wisuda 2022 dan 2023, maupun lulusan sebelum 2023 yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya.

Sebelumnya, pada 2022, Gokomodo sudah melakukan kunjungan dan kerjasama seperti webinar serta seminar bersama institusi-institusi pendidikan di Sumatera termasuk Universitas Sriwijaya, Universitas Bandar Lampung, LP31, Universitas Teknokrat dan IIB Djarmajaya.

Dari kegiatan ini, diharapkan lulusan institusi pendidikan yang sedang dalam fase mencari kerja dapat melirik sektor agribisnis yang semakin berkembang sebagai jalan kariernya. Untuk selanjutnya, lowongan di Gokomodo dapat dilihat di situs website gokomodo.com.

“Program ini sebagai upaya Gokomodo dalam mengajak generasi muda berkontribusi untuk pengembangan dan memajukan agrikultur di Indonesia,” tutup Tanty. (RO/Z-5)