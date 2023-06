Penggunaan Komputasi Awan di Indonesia Paling Moncer di Asia Tenggara, Kini Diramaikan Produk Private Cloud

International Data Corporation (IDC) memaparkan pasar cloud computing atau komputasi awan di Indonesia mencapai 933 juta dolar AS pada 2023. Perusahaan riset pasar global ini menyebutkan angka tersebut tumbuh sebesar 25% dibandingkan 202, atau sebesar 747,15 juta dolar AS.

Bahkan, pasar komputasi awan Indonesia berpotensi menyentuh 1,38 miliar dolar AS pada 2025, naik 20,5% dari 2024. Terus tumbuhnya pasar komputasi awan Indonesia dipicu prioritas pelaku bisnis yang berfokus pada digitalisasi untuk mencapai efisiensi serta pengalaman pelanggan yang lebih baik. Semuanya bermuara pada peningkatan keuntungan.

Bahkan, riset IDC menunjukkan Indonesia termasuk salah satu penggerak pasar komputasi awan Asia Tenggara. The Future of Cloud in Asia Pacific dari Cisco pada 2021 mengeluarkan data, pengeluaran infrastruktur informasi dan teknologi serta komputasi awan Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan angka Compounding Annual Growth Rate (CAGR) layanan public cloud di Indonesia mencapai 25%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia 23% dan Singapura yang hanya 20%

Optimismisme pasar komputasi awan itu disambut penyedia layanan asal Indonesia PT Era Awan Digital atau Eranyacloud dengan meluncurkan private cloud. Produk ini diklaim memiliki performa tinggi, menyasar korporasi berbagai industri untuk memperkuat infrastruktur digital. Saat ini pengguna jasa perusahaan ini di antaranya Danone, Petrogas, serta Ayoconnect.

Chief Executive Officer Eranyacloud Shaane Harjani dalam siaran persnya menyatakan private cloud diciptakan eksklusif dan hanya dapat diakses satu pelanggan atau korporasi. Selain itu, menjamin keamanan, skalabilitas, elastisitas dan kustomisasi sesuai kebutuhan dari segi perangkat lunak dan keras yang digunakan.

Dengan AMD EPYC Processor, layanan private cloud Eranyacloud memiliki kecepatan lima kali lebih cepat dari kecepatan CPU rata-rata, hingga 3 GHz. Eranyacloud menggunakan all-flash block storage sehingga pelanggan dapat merasakan kecepatan akses hingga 10 kali lebih cepat dari penyimpanan SSD umumnya. Tersedia pula fitur keamanan seperti firewall 7 lapis, IPS, dan DOS yang dapat melindungi data pelanggan dari serangan siber.

Terdapat tiga fitur unggulan private cloud yaitu Virtualization yang memungkinkan pelanggan mengakses infrastruktur on-premise melalui sumber daya komputasi awan yang tidak terbatas, mulai dari penyimpanan, memori, hingga jaringan. Fitur ini kemudian dapat membaginya dalam beberapa virtual machine atau elemen infrastruktur lainnya.

Fitur selanjutnya, Management Software, pelanggan dapat memusatkan, mengontrol, dan mengatur infrastruktur dan aplikasi yang ada di dalamnya sendiri. Pelanggan dapat mengoptimalisasi keamanan, availability atau ketersediaan, dan tentunya memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan.

Terakhir, fitur Automation yang memudahkan kerja tim infrastruktur dalam proses server provisioning dan integrasi, yang sebelumnya masih harus dilakukan manual dan berkala.

Private cloud Eranyacloud telah diperkenalkan dalam Open Finance Sumit 2023 di Jakarta, 21 Juni 2023 lalu. Saat ini Eranyacloud juga sedang melakukan pengembangan Content Delivery Network (CDN) untuk memberikan akses situs lebih cepat dan aman. Selain itu, pengembangan Database as a Service (DBaaS) sebagai data penyimpanan transaksi seperti MySQL dan PostgreSQL yang dilengkapi otomatisasi pembaruan berkala. Ada pula fitur Object Storage sebagai penyimpanan data berbasis objek seperti file dokumen dan multimedia.(X-8)