Puluhan Perusahaan Raih Penghargaan ISRA 2023

Sebanyak 54 perusahaan mendapatkan penghargaan dalam event Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2023 yang digelar di The Sunan Hotel, Surakarta, Kamis (22/6).

Event ISRA 2023 yang mengusung tema Empowering Sustainable Innovation ini merupakan bentuk apresiasi keberhasilan bagi para pelaku bisnis di berbagai sektor industri atas komitmen, dedikasi, serta inovasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diwujudkan melalui program CSR.



Event yang diselenggarakan oleh Prospectus Media by Arjuna Wijaya Karya ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, seperti seminar, konferensi, dan awarding.

“Melalui ISRA 2023, saya harap dapat menjadi tempat diseminasi best practice Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari pelaku bisnis berbagai sektor industri”, ungkap Karinandini Zahra Ineza, Chairwoman of ISRA 2023, seperti tertera dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat (23/6).

Berbagai sektor industri ikut berpartisipasi dalam acara ini di antaranya: Pembangkit Listrik, Migas Distribusi, Migas Pengolahan, Migas Eksplorasi, Teknologi Informasi, Farmasi, Pertambangan, hingga Petrokimia.

Terdapat enam kategori program penghargaan, yaitu: Economic Empowerment; Cultural Preservation; Education; Gender Equality & Social Inclusion; Health Quality Improvement; dan Climate Changes Mitigation. Serta terdapat dua kategori penghargaan spesial yaitu: CSR Video Documentation dan Biodiversity Conservation.

Delapan kategori tersebut terbagi dalam empat jenis penghargaan yang telah melalui kurasi ketat, yaitu 14 perusahaan peraih peringkat Platinum, 21 perusahaan peraih peringkat Gold, 16 perusahaan peraih peringkat Silver, dan 3 perusahaan peraih peringkat Bronze.

Seminar

Seminar ISRA 2023 dengan tema Sustainable Innovation menjadi kegiatan pembuka dengan 200 peserta. Seminar menghadirkan para ahli dari berbagai sektor industri, yaitu Agus Mashud S. Asngari (President Director of Pertamina Foundation), Rachman Kurniawan (Environmental Policy Specialist), Rika Susanty (Senior Vice President of Social and Environmental Responsibility of PT Pupuk Indonesia), dan Soraya Cassandra (Co-Founder of Kebun Kumara).



Kegiatan kedua ialah Konferensi ISRA 2023 yang dikemas ke dalam lima kategori, di mana terdapat dua pemenang pada setiap kategorinya sebagai Best Paper dan Best Presenter. Melalui konferensi ini diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru yang disampaikan dalam tulisan dan dipresentasikan dalam diskusi panel secara offline.

Kegiatan Awarding of ISRA 2023 diselenggarakan sebagai malam puncak penghargaan untuk memberikan apresiasi bagi praktisi dan pelaksana program TJSL yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (RO/M-3)