DBS Indonesia Luncurkan Fitur LiveBetter Dukung Gaya Hidup Keberlanjutan

BANK DBS Indonesia mengenalkan fitur LiveBetter dalam aplikasi digibank by DBS. Fitur itu memungkinkan nasabah mendapatkan tips tentang gaya hidup keberlanjutan (sustainable lifestyle) dan berinvestasi dalam produk berbasis Environment, Social, and Governance (ESG).

Peluncuran fitur LiveBetter ini membuat digibank by DBS menjadi platform digital lengkap yang memenuhi kebutuhan transaksi finansial sekaligus memberikan dampak nyata pada lingkungan.

Acara peluncuran yang diadakan pada Selasa (20/6) di Jakarta Timur tersebut dihadiri Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Erline Diani, aktris sekaligus aktivis lingkungan Nadine Alexandra, dan Head of Legal & Corporate Secretary PT Bank DBS Indonesia Yosea Iskandar.

Pada kesempatan tersebut, Yosea juga memperkenalkan bukunya tentang transformasi digital dalam sektor perbankan yang berjudul Disrupsi Itu Seru!.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi peningkatan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia dari 38,03% pada 2019 menjadi 49,68% pada 2022.

Hal itu menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan lembaga jasa keuangan, serta keterampilan mereka dalam menggunakannya.

Survei Rakuten Insight pada 2022 juga mengungkapkan bahwa sekitar 79% responden di Indonesia bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan, dan sebagian besar di antaranya telah mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setahun terakhir.

Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Erline Diani mengungkapkan fitur LiveBetter akan mendorong tren positif tersebut. Fitur ini membantu nasabah untuk memahami isu keberlanjutan melalui tips dan wawasan, serta memudahkan mereka untuk mempelajari dan mengelola instrumen investasi hijau sesuai dengan profil risiko mereka.

Melalui fitur LiveBetter, nasabah dapat menumbuhkan uang sambil menjaga bumi, sesuai dengan prinsip "Live more, Bank less" yang diusung DBS.

Fitur LiveBetter akan tersedia di aplikasi digibank by DBS mulai 8 Juli 2023. Fitur itu merupakan bagian dari komitmen Bank DBS Indonesia dalam keberlanjutan, termasuk Responsible Banking dan Create Impact Beyond Banking.

Bank DBS Indonesia berusaha memberikan dampak yang lebih dari sekadar layanan perbankan dengan menghadirkan produk-produk yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui transformasi digital seperti fitur LiveBetter, Bank DBS Indonesia berusaha menjadi "Best Bank for A Better World".

Pada acara yang sama, aktris dan aktivis lingkungan Nadine Alexandra, berbagi pengalamannya dalam melestarikan lingkungan. Ia menyambut baik adanya fitur LiveBetter yang dapat membantu masyarakat memahami ESG dan tergerak untuk berkontribusi dalam perubahan yang lebih baik.

Yosea Iskandar, Head of Legal & Corporate Secretary PT Bank DBS Indonesia, menggambarkan transformasi digital dalam sektor perbankan melalui bukunya Disrupsi Itu Seru!. Buku ini mengungkapkan transformasi industri keuangan melalui adaptasi dan inovasi saat terjadi disrupsi, baik melalui teknologi baru, perubahan perilaku konsumen, atau perubahan regulasi.

Buku ini memberikan catatan penting untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam membangun masa depan finansial yang lebih baik.

Bank DBS Indonesia berkomitmen dalam mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial dalam setiap lini bisnisnya melalui tiga pilar keberlanjutan: Responsible Banking, Responsible Business Practice, dan Create Impact Beyond Banking.

Melalui produk seperti fitur LiveBetter, Bank DBS Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memaksimalkan kapabilitas bank dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Z-1)