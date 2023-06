PT Amarta Karya Raih Dua Penghargaan di Ajang HSE Indonesia Award

PT Amarta Karya (Persero), salah satu BUMN Karya, meraih dua penghargaan pada ajang Health, Safety, and Environment (HSE) Indonesia Award (HSEIA) 2023 untuk sektor konstruksi.

Pada ajang yang diikuti 26 perusahaan dari berbagai sektor industri itu, Amarta Karya meraih penghargaan pada kategori The Best Fire Safety 2023 dan The Best CEO For HSE Corporate Excellence of The Year 2023.

Sekretaris Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) Brisben Rasyid menjelaskan kategori The Best Fire Safety merupakan tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran dan mengurangi risiko kebakaran serta memberikan perlindungan dan keselamatan dalam bidang konstruksi.

"Adapun kategori The Best CEO For HSE Corporate Excellence of The Year merupakan penghargaan untuk individu yang mengimplementasikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan baik dan benar serta berkelanjutan," kata Brisben melalui siaran persnya, Rabu (21/6).

Penghargaan itu, kata dia, tidak lepas dari usaha semua insan PT Amarta Karya dan pemangku kepentingan dalam menerapkan tanggung jawab pada bidang K3.

Penghargaan ini juga menjadi pemacu bagi perseroan untuk terus memberikan karya-karya terbaiknya.

"Bisnis konstruksi merupakan sektor yang cukup berisiko dalam proses kerjanya sehingga setiap lokasi pembangunan proyek konstruksi harus memiliki kebijakan K3, perencanaan K3, pengendalian K3, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3, serta tinjauan ulang kinerja K3," katanya.

Menurut dia, implementasi budaya K3 utamanya bertujuan menjamin dan melindungi pekerja dari terjadinya kecelakaan kerja dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pekerja.

"Komitmen penerapan budaya K3 dengan moto safety first sudah melekat dan menjadi suatu kebiasaan yang baik di lingkungan kerja PT Amarta Karya," tutup Brisben. (RO/S-2)