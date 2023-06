Pertamina Energizing Your Action: Ajak Generasi Muda Jadi Agen Perubahan Lingkungan

PT Pertamina (Persero) mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan lingkungan dengan mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan.

Aksi nyata tersebut terangkum dalam kegiatan Pertamina Energizing Your Action, yang digelar hari ini, Sabtu (17/6) di Jakarta.

"Kegiatan ini merupakan kampanye Pertamina dalam meningkatkan pemahaman dan menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam isu sustainability," jelas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke mengungkapkan, sebagai perusahaan energi yang menggerakkan hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Pertamina terus berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan.

Baca juga: Investasi US$800 Juta, Pertamina Tandatangani Kontrak Baru dengan Sonatrach dan Repsol di Aljazair



Implementasi keberlanjutan telah dilakukan Pertamina antara lain melalui pengembangan energi transisi yakni pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi (geothermal), hydrogen, solar PV, baterai, serta sumber energi baru lainnya. Pertamina juga aktif dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada kegiatan operasionalnya, untuk mendukung upaya pencapaian Net Zero Emission 2060.

"Langkah keberlanjutan yang telah kami lakukan juga perlu dukungan aksi nyata dari generasi muda dan masyarakat. Melalui acara Pertamina Energizing Your Action ini menjadi kampanye Pertamina dalam meningkatkan pemahaman dan menginspirasi masyarakat," tambah Nicke.

Gandeng Influencer Generasi Muda

Dalam sesi talkshow bertajuk "We Are The Forefront of Change", Nicke Widyawati turut menggandeng Putri Tanjung dan Dian Sastrowardoyo sebagai influencer di lingkungan generasi muda, untuk berbagi pandangan mengenai peran strategis generasi muda dalam mendukung perubahan guna memitigasi perubahan iklim.

Baca juga: Gandeng Sekolah Adiwiyata, Pertamina Ajak Generasi Muda Pakai Energi Baru Terbarukan



“Edukasi ini akan terus kita lakukan untuk mengajak seluruh anak muda berperan aktif dalam upaya melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi," jelasnya.

"Sepanjang mau bergerak bersama-sama melalui hal yang kecil, apa yang dilakukan hari ini akan berpengaruh ke depan. Agar bumi ini lebih baik dan kita harus lakukan dari sekarang, dari diri sendiri,” ungkap Nicke.

Anak Muda Miliki Peran Besar ke Depan

Sementara Putri Tanjung mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, anak muda memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup dan lingkungan ke depan.

Ia juga mengapresiasi langkah Pertamina memberikan solar panel kepada beberapa Sekolah Adiwiyata di Indonesia. “Aku sangat senang, Pertamina banyak sekali program-program yang fokusnya ke anak muda. Salah satunya Pertamina mengedukasi anak muda soal climate change dan gaya hidup yang ramah lingkungan,” imbuh Putri.

Sementara itu, Aktris sekaligus Aktivis Sosial, Dian Sastrowardoyo menyatakan bahwa upaya untuk menyelamatkan bumi bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari.

”Kita bisa mengubah cara hidup kita sehari-hari dan yang menarik banget ternyata itu bisa dimulai dari unit keluarga atau diri kita sendiri,” tutup Dian.

Baca juga: Riva Siahaan Gantikan Alvian Nasution jadi Dirut Pertamina Patra Niaga



Pertamina Energizing Your Action menyuguhkan berbagai pengalaman menarik bagi pengunjung, seperti menyediakan E-Waste Recycling Hub di mana para pengunjung dapat membuang sampah elektroniknya, instalasi art tunnel yang di mana pengunjung dapat merasakan dan mempelajari efek perubahan iklim terhadap bumi, hingga berbagai spot foto estetik yang dapat dimanfaatkan para pengunjung untuk berswafoto dan berfoto bersama.

Edukasi Generasi Muda dan Masyarakat Umum

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, kegiatan Pertamina Energizing Your Action bertujuan memberi edukasi bagi generasi muda dan masyarakat umum mengenai tantangan perubahan iklim.

"Kami ingin berdiskusi bersama generasi muda, berbagi ide dan pandangan mengenai aksi nyata apa yang bisa kita lakukan, demi masa depan bumi," jelas Fadjar.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (RO/S-4)