Hadir di Jakarta Fair, Jenama Fesyen Lokal Ini Gelar Banyak Promo Hingga Ajak Customer ke Bali

JENAMA fesyen dan apparel lokal, Winod, yang dikenal dengan koleksi footwear wanitanya, ikut hadir meramaikan Jakarta Fair yang berlangsung pada 14 Juni hingga 16 Juli 2023 yang berlokasi di booth no 42, Hall B1, JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat.

Jakarta Fair merupakan salah satu ajang pameran terbesar di Ibukota dengan rata-rata jumlah pengunjung lebih dari 5 juta orang tiap tahunnya. Hal ini dinilai sebagai potensi pasar yang sangat tinggi mengingat pengunjung Jakarta Fair tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, melainkan terdapat pula pengunjung dari berbagai daerah lain di Indonesia.

Brand Founder dan Direktur PT Winod Ritel Indonesia Christian Dwi Pratikno mengatakan, keikutsertaan Winod dalam Jakarta Fair adalah bagian dari upaya ekspansi pemasaran setelah sebelumnya sukses di pasar online dan membuka cabang offline store di 9 kota di Pulau Jawa, kini Winod aktif merambah berbagai event exhibition.

“Dalam pameran ini Winod optimis menargetkan 20.000 pasang sepatu atau sandal terjual selama event Jakarta Fair 2023 ini, Produk yang dipamerkan berupa produk terlaris seperti sandal wanita, flat shoes, platform, dan high heels.” ujar Christian

Untuk mewujudkan target penjualan 20.000 koleksi dalam gelaran Jakarta Fair 2023 ini, Winod memberikan pesta diskon khusus dan berbagai hadiah menarik untuk customer setianya dengan beragam promo menarik mulai dari paket bundling pembelian dengan harga yang lebih murah yakni beli 3 produk hanya Rp179.000, beli 2 produk hanya Rp129.000, beli 2 Sandal hanya Rp100.000 dan beli 3 Sandal hanya Rp120.000, Ada pula diskon kilat atau Flash Sale dengan waktu yang terbatas hanya 1 jam untuk produk spesial dengan harga Rp49.990.

“Selain banyak diskon produk, Winod juga mengadakan games Spin Wheel berhadiah langsung aneka souvenir menarik diantaranya mini gold dan voucher belanja yang dapat diikuti pengunjung dengan minimum belanja Rp300.000, customer dengan minimum belanja Rp200.000 dapat mengikuti program Lucky Shopper dengan hadiah Smart TV 32 inch, Air Fryer dan Mini Oven. Dan yang paling spesial adalah hadiah gratis tiket pesawat untuk jalan-jalan ke Bali untuk Top Spender.” kata Christian

Mengusung tagline #SteptoYourDreams, Winod tidak hanya berkomitmen menciptakan produk dengan kualitas terbaik, Winod juga ingin menginspirasi wanita Indonesia agar dapat mewujudkan mimpinya. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan produk dengan material berkualitas, desain yang elegan, model yang trendy serta memenuhi standar kenyamanan seperti empuk dan ringan, sehingga nyaman digunakan untuk segala kegiatan sehingga menambah kepercayaan diri penggunanya.

“Pada momen ini kami juga mengusung campaign #StepInConfidence. Melalui campaign ini Winod mengajak wanita Indonesia untuk melangkah dengan berani dan percaya diri sehingga dapat meraih mimpinya. Untuk mendukung campaign ini pengunjung dapat mengikuti kontes photo dan video di media sosial Tiktok dan Instagram dan berbagi cerita menarik mereka dalam menambah kepercayaan diri untuk meraih mimpinya, campaign ini juga melibatkan beberapa influencer lokal” tambah Christian

Pengunjung dapat mengunggah keseruannya dalam bentuk video reels atau tiktok dan juga foto feed instagram di booth Winod dan menuliskan caption tentang mimpi yang ingin diraihnya dan berbagi tips menambah kepercayaan diri, serta mengajak 3 temannya untuk menggikuti campaign ini dengan menandai akun instagram @Winod.official dan Tiktok @WinodOfficial serta menggunakan tagar #SteptoYourDreams dan #StepInConfidence.

“Konsumen yang beruntung akan mendapatkan produk senilai Rp500.000 dan diumumkan melalui instagram @Winod.official,” pungkas Christian. (RO/Z-5)