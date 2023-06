Ini Inisiatif Pertamina untuk Kembangkan Ekosistem Kendaran Berbasis Baterai Listrik

PERTAMINA melalui Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) akan terus bergerak dalam pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)

“Pertamina terus bergerak menghadapi disrupsi dunia energi, dan sebuah keniscayaan bagi Pertamina untuk fokus dalam pengembangan energi-energi bersih dan pengurangan emisi karbon, termasuk di dalamnya mendukung pengembangan EV Ecosystem” jelas Direktur Proyek dan Operasi Pertamina NRE Norman Ginting saat diskusi panel bertajuk Developing EVS and EV Battery Ecosystem di Indonesia Miner 2023 Conference & Exhibition yang dikutip Selasa (13/6).

Dalam presentasinya , Norman menjelaskan bahwa Pertamina membangun ekosistem KBLBB dengan berbagai inisiatif dan pilot project yang telah dan akan dijalankan seperti pengembangan Battery Swapping Station/Charging Station dan Hydrogen Fuel Station untuk Fuel Cell EV.

Pertamina melalui subholdingnya, Pertamina NRE yang memiliki partisipasi dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) memiliki aspirasi untuk masuk ke dalam rantai nilai ekosistem baterai dan KBLBB dari hulu hingga hilir. Menurut Norman, Pertamina melihat Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam pengembangan industri baterai dan ekosistem KBLBB untuk memenuhi kebutuhan lokal dan global.

Pertamina memiliki jaringan suplai dan distribusi yang dangat luas sdi Indonesia. Ini menjadi modal awal dalam melakukan transisi pembangunan infrastruktur battery swapping maupun charging agar para pengguna kendaraan listrik mudah dalam melakukan pengisian ulang daya untuk kendaraannya.

Selain itu, Pertamina melihat pentingnya kebutuhan standarisasi battery pack khususnya untuk kendaraan bermotor listrik roda dua, untuk memudahkan pengguna dalam melakukan penukaran baterai. Pertamina memandang telah banyak regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat adopsipenggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Namun demikian, tetap perlu ditingkatkan beberapa tambahan regulasi/insentif khusus bagi para penggunaan kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik semakin menarik bagi para pengguna.

Dengan terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang baik, maka proses untuk mencapai transisi energi dan mendukung pemerintah mencapai Net Zero Emission 2060 akan semakin mudah. Pertamina New & Renewable Energy akan terus mengembangkan energy bersih di Indonesia. Inisiatif-inisiatif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta dekarbonisasi ini dilakukan Pertamina NRE sebagai bentuk implementasi environment, social, and governance (ESG). (RO/E-1)