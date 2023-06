Ohana Kembali Gelar OWF, Diikuti Ratusan Vendor UMKM dan Hotel Berbintang 

OHANA Enterprise kembali menggelar pameran pernikahan terbesar Ohana Wedding Festival (OWF) yang akan berlangsung pada 22 Juli mendatang di Qbig BSD, Tangerang Selatan. Ratusan vendor UMKM pernikahan hingga hotel bintang 4 dan 5 dipastikan ikut berpartisipasi mengikuti OWF yang mengangkat tema pesta kebun.

General Manager (GM) Ohana Enterprise Yogy Rulan Wijaya mengungkapkan Ohana sengaja mengangkat tema pesta kebun dalam OWF kali ini. Ohana ingin menghadirkan pameran pernikahan dengan konsep yang segar dan baru.

“Kita berharap lebih banyak crowd yg bisa datang dengan tema unik dan natural,” ujar Yogy saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/6).

Yogy menjelaskan melalui OWF, Ohana terus konsisten sebagai perusahaan yang bergerak di industri pernikahan penyedia paket pernikahan lengkap atau all in one package untuk para calon pengantin. Setiap keperluan calon pengantin yang berencana mengadakan pesta pernikahan tersedia lengkap di OWF.

“Vendor yang bergabung ada 100 vendor. Mulai dari vendor venue seperti hotel hingga atribut-atribut lain seperti bridal, entertainment, foto, video, hingga keperluan lamaran atau sangjit,” ujar Yogy.

Yogy menuturkan ratusan paket pernikahan ditargetkan terjual selama perhelatan OWF berlangsung. Pihaknya optimis angka tersebut bisa tercapai mengingat tingginya animo calon pengantin dalam setiap perhelatan OWF. Kehadiran vendor-vendor catering dalam OWF juga akan semakin meningkatkan penjualan paket pernikahan.

“Karena kita optimis dengan hadirnya catering, venue, hotel, ini sangat membantu dalam segi penjualan. Segmen Ohana yang datang adalah mereka yang mencari paket all in dan membutuhkan tempat atau catering. ini yang kami jangkau,” ujarnya.

Selain kelengkapan vendor yang berpartisipasi, Ohana juga menyediakan beragam promo-promo paket pernikahan selama berlangsungnya kegiatan OWF. All in package senilai Rp150 juta untuk 1000 undangan. Paket bulan madu ke Phuket, pre wedding Sydney, cincin nikah, hingga hadiah utama dengan total nilai ratusan juta rupiah.

“Ini kesempatan terbaik bagi setiap calon pengantin untuk datang ke pameran,” ungkapnya.