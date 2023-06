Gardenia Plus Sambut Permintaan Pasar yang masih Tinggi

KLASTER di Paramount Petals yaitu Aster yang diperkenalkan pada Juli 2021 disusul Canna dan Gardenia memperoleh sambutan sangat positif oleh masyarakat. Karenanya, kota mandiri baru seluas ± 400 ha di barat Jakarta itu kembali meluncurkan tipe terbaru dan eksklusif bernama Gardenia Plus. Sesuai dengan namanya, Gardenia Plus berlokasi dalam klaster Gardenia.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menjelaskan Gardenia yang diluncurkan pada Oktober 2022 merupakan klaster dengan hunian dua lantai pertama di Paramount Petals. "Melihat permintaan pasar masih sangat tinggi, kami menghadirkan Gardenia Plus dengan beragam fitur ekstra dari segi ukuran, kelengkapan, hingga desain, yang menjadikan hunian ini lebih fresh, nyaman, dan eksklusif," ujar Henry.

Gardenia Plus memiliki lima fitur ekstra, yaitu extra canopy, extra parking space, extra room, outdoor kitchen area, dan fresh façade color. Sebelumnya, carport dua mobil hanya ada di L8, kini hunian L7 di Gardenia Plus dapat memiliki fitur yang sama. Selain itu, akan ada penambahan ruang tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga, serta ruang dapur terpisah, serta area servis yang berlokasi di belakang rumah dan akan terpisah secara zoning sehingga setiap ruangan berfungsi secara tepat. Penambahan ini merupakan perwujudan dari usulan dan permintaan konsumen yang terus berdatangan kepada perusahaan selama ini.

Hal terbaru pada tipe Gardenia Plus ialah color scheme yang spesial dan fresh pada area fasad, sehingga akan semakin menghidupkan suasana klaster dan menambah kebanggaan bagi penghuni. Pada tipe terbaru ini kami menawarkan hunian tipe 2 lantai dengan ukuran yang bervariasi, yaitu L6x15 (LT 90 m2/LB 76 m2), L7x12 (LT 84 m2/LB 85 m2), L7x15 (LT 105 m2/LB 99 m2), dan L8x15 (LT 120 m2/LB 125 m2). Unit Gardenia Plus memiliki jumlah ruangan yang bervariasi, yaitu 3 hingga 4+1 kamar tidur, 2 hingga 3+1 kamar mandi, dapur terpisah, dan carport.

VP Sales & Marketing Paramount Petals Mario Susanto menambahkan Gardenia Plus dipasarkan secara bertahap dalam jumlah terbatas dengan harga mulai Rp1,3 miliaran (sudah termasuk PPN) per unit. Selama masa promo penjualan Gardenia Plus (24 Mei-23 Juli 2023), tersedia voucer cashback senilai Rp20 juta ditambah dua CCTV (selama persediaan masih ada). Tersedia beragam cara pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari super cash, tunai keras, KPR, hingga tunai bertahap.

Di sisi lain, Direktur Paramount Land Norman Daulay mengungkapkan pada tahun ini, Paramount Petals juga akan memulai pembangunan area commercial Bez Walk dan akses pintu tol langsung Jakarta-Merak yang direncanakan beroperasi di 2025. Pihaknya berkomitmen tinggi dalam mengembangkan Paramount Petals secara tepat waktu sesuai komitmen awal. Selain tiga klaster hunian tadi, perusahaan telah mewujudkan ruko komersial perdana (Calico Square), Community Club sebagai fasilitas utama klaster, Marketing Gallery, convenience store, Bethsaida Clinic, dan kantor Estate Management. (RO/Z-2)