BNI Java Jazz Festival 2023 Gaet Milenial Miliki Kartu Kredit BNI

ANIMO masyarakat yang tinggi tiap tahunnya terlebih dengan banyaknya penonton dari kalangan milenial, peluang bertambahnya nasabah kartu kredit sangat tinggi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan bahwa di segmen kartu kredit, BNI memiliki beragam jenis kartu kredit yang cocok dengan berbagai gaya hidup milenial. Mulai dari series maskapai penerbangan, groceries, telekomunikasi, golf, hingga pecinta alam.

"Sambil memeriahkan BNI Java Jazz Festival tahun ini, kami mencoba untuk lebih terus mensosialisasikan berbagai produk kartu kredit kami. Tentunya, kami harap dapat menjaring lebih banyak nasabah kartu kredit," ungkapnya.

Pengajuan kartu kredit BNI kini juga semakin mudah dengan proses digital, Anda dapat langsung melakukan pengajuan Kartu Kredit BNI melalui e-form Kartu Kredit BNI Java Jazz 2023 dengan URL bit.ly/bniccjjf2023.

Beri Benefit Cashback

Khusus untuk pengajuan via e-form, BNI juga memberikan benefit berupa cashback Rp.1,5 Juta untuk nasabah yang pengajuannya disetujui.

Nasabah juga dapat menikmati hadiah langsung berupa merchandise-merchandise menarik dari BNI untuk setiap pengajuan Kartu Kredit BNI.

Di BNI Java Jazz Festival 2023 kali ini, Kartu Kredit BNI juga memanjakan nasabahnya dengan program promo menarik, yaitu promo Diskon 15% untuk pembelian Merchandise BNI Java Jazz Festival 2023 dengan Kartu Kredit BNI.

Untuk transportasi ke venue acara, nasabah juga dapat menikmati diskon 77% untuk transaksi kartu kredit BNI di MyBluebird.

BNI memberikan ragam pilihan kartu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Salah satu contohnya adalah kartu kredit BNI Platinum (VISA, MasterCard dan JCB), Kartu Kredit BNI Style Titanium, dan masih banyak jenis Kartu Kredit lainnya yang cocok untuk kalangan milenial.

Lebih lanjut, BNI juga memiliki co-branding card, yang merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan berbagai pihak, guna semakin memanjakan nasabah.

Salah satunya ialah Kartu Kredit BNI LOTTEMart yang merupakan produk hasil kerja sama BNI dan groceries LOTTEMart. Kartu kredit ini memberi banyak kelebihan untuk belanja kebutuhan sehari-hari maupun bulanan seperti diskon 10% All Items, cashabck up to 3.5%, Triple BNI Rewards Point, eVoucher LOTTEMart senilai 50 ribu, serta fitur lainnya.

Ada juga Kartu Kredit BNI Batik Air yang merupakan kartu hasil kerja sama co-branding antara BNI dan Batik Air Indonesia.

Dengan memiliki kartu kredit BNI Batik Air, pemegang Kartu akan mendapatkan berbagai manfaat pada saat melakukan perjalanan bersama maskapai Batik Air, antara lain Upgrade dari kelas ekonomi menjadi kelas bisnis hanya dengan 1 rupiah, Extra Baggage up to 10 Kg, Akses ke BNI dan Batik Executive Lounge, extra BNI Rewards Point, serta berbagai manfaat lainnya yang ditawarkan melalui taktikal program yang akan ditawarkan oleh BNI.

Selain itu terdapat juga kartu kredit BNI Telkomsel yang merupakan kartu hasil kerja sama co-branding antara BNI dan Telkomsel.

Dengan memiliki kartu kredit BNI Telkomsel, pemegang kartu akan mendapatkan cashback up to Rp100 ribu sampai dengan 6 bulan untuk pembayaran Halo+, Diskon 15% transaksi di Shopee, Buy 1 Get 2 tiket CGV, serta berbagai promo taktikal lainnya.

Selain itu, ada pula pilihan kartu kredit affinity card, seperti Kartu Kredit BNI-WWF, hasil kerja sama dengan World Wide Fund for Nature Indonesia.

Sukseskan Misi WWF

Dengan memiliki kartu kredit BNI-WWF, secara tidak langsung nasabah telah berkontribusi menyukseskan misi WWF Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup karena sebagian dari setiap transaksi yang Anda lakukan akan di donasikan untuk Yayasan WWF Indonesia.

Bagi para pecinta golf, BNI menyediakan kartu kredit BNI - The Card yang merupakan kartu hasil kerja sama antara BNI dan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI). Kartu ini memberikan benefit berupa cashback 5% untuk transaksi di lapangan golf dan golf merchant.

Terakhir ada BNI American Express Vibe Card merupakan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh BNI bekerjasama dengan Principal American Express untuk para Gen- z dan millenial.

Kartu ini memberikan benefit promo gratis TV & musik berlangganan selama 3 bulan dengan minimal jangka waktu subscription selama 12 bulan, free annual fee tahun pertama dan special price untuk akses international executive lounge atau Buddy Lounge. (RO/S-4)