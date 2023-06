Taiwan Tawarkan Transportasi dan Pengolahan Air Mutakhir untuk IKN

DELEGASI 10 perusahaan terkemuka Taiwan dari sektor transportasi dan pengolahan air melakukan perjalanan ke Jakarta untuk memberikan solusi yang efisien, aman, dan bersih untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) telah merangkul delegasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kemitraan antara perusahaan Taiwan dan Indonesia.

Perusahaan Indonesia dipersilakan untuk mendaftar the 1-on-1 meetings pada 14 Juni di Sheraton Gandaria City Hotel, Jakarta, untuk membahas solusi inovatif, berkolaborasi dengan perusahaan Taiwan, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Baca juga: 130 Pengusaha Asal Singapura Kunjungi IKN



Taiwan telah memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasinya untuk mengembangkan bidang-bidang seperti mengemudi otonom, V2X (Vehicle-to-everything), big data, kecerdasan buatan, Mobility as a Service (MaaS), dan teknologi komunikasi 5G, dimana kekuatan tersebut telah menghasilkan pengembangan dan aplikasi yang berkelanjutan.

Taiwan Termasuk Kota Besar

“Meskipun ukurannya relatif kecil, Taiwan termasuk kota besar yang padat penduduknya dan daerah pedesaan yang jarang penduduknya," kata Tiffany Wang, selaku Manager of Taiwan Trade Center Jakarta dalam keterangan pers, Rabu (31/5).

"Oleh karena itu, solusi transportasi pintar yang dikembangkan di Taiwan telah sangat dapat diterapkan di seluruh dunia, dan teknologi terkait telah berhasil diekspor ke berbagai negara,” jelas Tiffany Wang,

Baca juga: TNI AU Persiapkan Pertanahan Udara di IKN



Delegasi dari sektor transportasi dan pengolahan air tersebut terdiri dari perwakilan perusahaan, antara lain:FETC International Co., Ltd. yang akan memperkenalkan sistem Multi Lane Free Flow Electronic Toll Collection (MLFF ETC).

Teknologi Transportasi Jalan Tol

MLFF ETC merupakan sistem ini dapat meningkatkan lalu lintas hingga tiga kali lebih cepat dari sistem sebelumnya.

Kemudian ada Sinotech Engineering Consultants, Ltd. yang menyediakan layanan desain teknik menyeluruh untuk memastikan bahwa konstruksi memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih efektif.

Selanjutnya akan ada Advantech Co., Ltd. yang berspesialisasi dalam manajemen armada, yang memungkinkan bisnis memanfaatkan kekuatan IoT untuk mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan efisiensi, dan mendorong transformasi digital.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara



Lalu Merit Lilin Ent. Co., Ltd. yang menawarkan pengawasan yang aman dan hemat biaya, solusi video AI, dan solusi manajemen lalu lintas dari jalan raya jarak jauh hingga kepadatan tinggi.

Kemudian akan ada Taiwan Security Net Co., Ltd. yang menyediakan Smart IoT Tower Perimeter Protection System yang meningkatkan keamanan rel kereta api, bandara, dan lokasi pertambangan.

Lalu TEST Post-Tensioning Ltd. yang memastikan daya tahan, keamanan, dan ketahanan gempa jembatan dan bangunan, memberikan dukungan struktural berkualitas tinggi, seperti bantalan dan isolator seismik.

Serta Master Transportation Bus Manufacturing Ltd. yang menawarkan "Solusi Transportasi Massal Otonomi Level 3" yang mencakup analisis rute dan pengoptimalan operasi untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Selain itu, karena luas tanah Taiwan yang kecil dan populasi yang padat, pemanfaatan sumber daya air yang efisien diperlukan untuk menyediakan air bagi industri teknologi tinggi, industri tradisional, dan kehidupan sehari-hari, yang mengarah pada keberhasilan pengembangan teknologi pengolahan air yang canggih.

Baca juga: Guru Besar Ekonomi Optimis Investor Swasta akan Berdatangan ke IKN



Perusahaan-perusahaan asal Taiwan yang akan datang untuk memperkenalkan teknologi mereka di bidang pengolahan air antara lainEver-Clear Environmental Eng. Corp. dan The Industrial Technology Research Institute yang akan memberikan solusi pengolahan dan pemurnian air yang inovatif.

Pengelolaan Limbah dan Air

Kemudian akan hadir juga HCP Pump Manufacturer Co., Ltd. yang akan memperkenalkan Pompa Submersible yang bermanfaat untuk mengangkut limbah atau air bersih.

Tiffany Wang menyatakan bahwa para delegasi tersebut sangat ingin bekerja sama dengan mitra lokal, mereka sangat bersemangat untuk menciptakan ibu kota baru yang cerdas dan ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan perusahaan Indonesia.

Oleh karena itu perusahaan lokal dipersilakan untuk mendaftar 1-on-1 meetings pada 14 Juni 2023 melalui link https://linktr.ee/TAITRA, guna untuk mempelajari teknologi dan menciptakan peluang kerjasama yang saling menguntungkan. (RO/S-4)