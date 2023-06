Masuk Usia ke-15, SRC Perkuat Ekosistem Digital Toko Kelontong

SAMPOERNA Retail Community (SRC) Indonesia terus melanjutkan perannya dalam pembinaan UMKM Toko Kelontong di Indonesia melalui ekosistem digital. Untuk itu, SRC meluncurkan wajah baru ekosistem digital Ayo by SRC bersamaan dengan perayaan hari ulang tahunnya (HUT) ke-15 di Semarang pada Sabtu (27/5) lalu.

Aplikasi ini memiliki berbagai fitur inovatif terbaru untuk memudahkan seluruh ekosistem SRC dalam menjalankan usaha hingga berbelanja.

Direktur SRCIS Rima Tanago mengatakan, pihaknya sangat bersyukur karena SRC dapat berkontribusi secara nyata pada ekonomi Indonesia selama ini. Terutama dalam mendukung kemajuan UMKM toko kelontong, seperti dalam hal transformasi digital.

Baca juga: Kolaborasi SRC-Aqua Bantu Toko Kelontong Naik Kelas

“Lima belas tahun bukan waktu yang singkat dalam proses pembinaan UMKM toko kelontong. Selama perjalanan panjang itu juga, kami telah menyaksikan proses transformasi SRC untuk Jadi Lebih Baik, dan berbagai bukti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, mitra, masyarakat, serta para pemilik Toko SRC yang selalu siap bekolaborasi,” katanya.

Rima menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan kontribusi SRC bagi perekonomian nasional. Pada HUT ke-15 ini, SRC meluncurkan inovasi dan memberikan wajah baru untuk ekosistem digital Ayo by SRC.

Baca juga: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan SRCIS Lindungi Lebih dari 225.000 UMKM Toko Kelontong dan Masyarakat Indonesia

“Inovasi dan wajah baru tersebut ditujukan agar SRC dapat semakin memperkuat ekosistem digital penunjang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dan juga konsumen dalam berbelanja berbagai kebutuhannya,” ujar Rima.

Ia berharap, ekosistem digital Ayo by SRC yang makin lengkap dan mudah diakses ini, mampu mendorong 225 ribu toko SRC yang tergabung dalam 7.000 paguyuban, serta 6.100 Mitra SRC yang tersebar di seluruh Indonesia agar menjadi lebih maju.

“Untuk itu, di momen ulang tahun SRC ini, kami juga mengajak seluruh Mitra SRC, Toko SRC, pelanggan Toko SRC, partner strategis, dan masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik,” ucap Rima.

Tepat lima tahun lalu, kata Rima, SRC meluncurkan aplikasi Ayo SRC untuk mendukung perkembangan digitalisasi UMKM toko kelontong di Indonesia.

Dengan wajah baru, yaitu Ayo by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My Ayo by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, Ayo Mitra by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan Ayo Toko by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

Pelanggan diberi kemudahan dalam mengakses aplikasi My Ayo by SRC, yang merupakan wajah baru dari aplikasi yang sebelumnya bernama Ayo Kelontong. Hal tersebut sejalan dengan fokus Toko SRC yang diharapkan dapat menjadi solusi belanja harian bagi masyarakat Indonesia. Rima mengatakan, My Ayo by SRC hadir dengan tampilan baru dan fitur yang menarik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan baik saat berbelanja di toko, dari rumah, atau dari lokasi manapun.

“Pada aplikasi My Ayo by SRC, kami memperkenalkan fitur keping, yang dapat diperoleh saat berbelanja di Toko SRC. Keping yang telah dikumpulkan nantinya dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik,” katanya.

Di samping itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur pesan antar yang kini dilengkapi dengan berbagai opsi pembayaran nontunai dan pemilihan pengantaran melalui GrabExpress Instant.

Tidak hanya bagi pelanggan, inovasi juga dilakukan pada kedua aplikasi Ayo by SRC lainnya guna memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang tergabung dalam ekosistem SRC. Mitra SRC, sebagai solusi belanja grosir bagi toko kelontong, dapat menggunakan aplikasi Ayo Mitra by SRC yang terdiri dari Ayo Mitra Mobile dan Ayo Mitra Order.

“Inovasi baru Ayo Mitra by SRC akan memudahkan para mitra khususnya pemilik toko grosir dalam mengelola dan mengembangkan usaha melalui aplikasi yang kini hadir dalam versi mobile,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik Toko SRC dapat memanfaatkan aplikasi Ayo Toko by SRC dengan fasilitas fitur yang dilengkapi dengan inovasi baru, yakni fitur Pojok Untung.

“Sejalan dengan komitmen kami dalam meningkatkan daya saing toko kelontong, fitur Pojok Untung pada aplikasi Ayo Toko by SRC akan membuka peluang bagi toko untuk berkolaborasi dengan partner terpilih untuk melengkapi layanan di toko dan mendatangkan kesempatan untuk meningkatkan omzet,” jelas Rima.

Ke depannya, Rima berharap SRC dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi UMKM toko kelontong yang terus berinovasi, bergerak maju, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

“Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman memberikan kami motivasi untuk terus aktif memajukan SRC. Kehadiran SRC di tengah masyarakat diharapkan akan memberikan manfaat besar yang tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus bertambah dan meluas secara progresif dalam jangka panjang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh mengapresiasi perjalanan 15 tahun transformasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh SRC untuk UMKM Indonesia Jadi Lebih Baik.

“Toko kelontong memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Hal merupakan fenomena bisnis mikro yang prospektif dan menjadi bagian penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Chairul mengatakan program SRC sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong usaha menengah dan besar melakukan kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

“Kami juga mengapresiasi seluruh peritel SRC, semoga komunitas ini dapat tetap solid, mandiri, dan sukses serta mampu berkembang menjadi toko kelontong modern masa kini,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Eddy Sulistyo Bramiyanto mengatakan, pertumbuhan anggota SRC di Jawa Tengah sangat tinggi kini mencapai 30 ribu toko. Ini menunjukkan kekuatan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

“SRC secara totalitas selalu mendampingi dan menaikkan level UMKM di Indonesia, dan peluncuran Ayo by SRC sebagai sebuah ekosistem digital akan mendukung mereka jadi lebih baik dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan,” katanya. (RO/Z-10)