82% Karyawan Digiserve Nyatakan Perusahaan Mereka Bagus untuk Bekerja

PT Digital Aplikasi Solusi atau yang lebih dikenal sebagai Digiserve by Telkom Indonesia meraih sertifikasi Great Place to Work 2023 dari Lembaga Sertifikasi Internasional, Great Place to Work Institute. Penghargaan ini sepenuhnya didasarkan pada yang dikatakan karyawan saat ini tentang pengalaman mereka bekerja di Digiserve. Secara keseluruhan, 82% karyawan menyatakan bahwa Digiserve ialah tempat yang bagus untuk bekerja.

Presiden Direktur Digiserve Ahmad Hartono mengatakan bahwa sertifikasi Great Place to Work yang diperoleh memastikan dan membuktikan komitmen perusahaan sebagai tempat kerja terbaik bagi para karyawannya sesuai dengan standar internasional. Perusahaan merangkul keragaman dan kesetaraan serta berkomitmen menyediakan lingkungan yang inklusif.

"Kami merasa terhormat dianggap sebagai Great Place to Work oleh karyawan kami. Di Digiserve, perusahaan menghargai keunikan dan kontribusi setiap individu. Setiap karyawan kami memainkan peranan penting untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan bisnis ICT Managed Solutions. Sertifikasi dari Great Places to Work Institute merupakan pengakuan dari hal yang kami sudah lakukan," kata Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5).

Sertifikasi Great Place to Work 2023 didapatkan melalui serangkaian proses penilaian terhadap budaya dan lingkungan kerja perusahaan, termasuk survei kepada karyawan. Survei ini mencakup pertanyaan mengenai persepsi karyawan terkait management (credibility, fairness, respect), rekan kerja (camaraderie/friendship), serta pekerjaan dan tempat kerja (pride).

Survei tersebut menunjukkan juga bahwa 91% karyawan merasakan keadilan dan kesetaraan, 86% karyawan menyatakan komunikasi yang baik, 85% karyawan mengakui manajemen memiliki integritas yang baik dalam menjalankan perusahaan, 85% karyawan merasa bangga dengan pekerjaan yang dilakukan, dan 84% karyawan merasakan kerja sama tim yanng membantu dalam pekerjaan.

Salah satu karyawan, Senior Manager Product & Solutions Digiserve Osman Ramadhan menyatakan bahwa dirinya bekerja di Digiserve (sebelumnya dikenal sebagai Telkomtelstra) selama lebih dari 6 tahun sejak awal dan belum memiliki pelanggan. "Digiserve ialah perusahaan yang dinamis dan gesit yang memberikan banyak peluang untuk berbagai peluang karier dan memotivasi saya untuk berbuat lebih baik," tegas Osman.

Saat ini sumber daya yang dimiliki sebanyak 150 talenta dengan 220 sertifikat bertaraf internasional. Artinya, ada talenta yang memiliki lebih dari 1 sertifikat internasional, multitasking, dan dapat mengelola pekerjaan dengan fungsi yang berbeda. (Z-2)