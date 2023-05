Jaga Konsistensi, BCA Life Raih Indonesia WOW Brand 2023

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), kembali meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2023 untuk kategori Life Insurance (Asuransi Jiwa).

Penghargaan diberikan dalam acara 'WOW Brand Festive Day 2023: Branding for the Game Changers' yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc belum lama ini di Jakarta.

Ini merupakan kali ketiga sejak 2021 BCA Life meraih penghargaan Silver Champion-Indonesia WOW Brand MarkPlus Inc untuk kategori yang sama. Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi sekaligus menegaskan komitmen BCA Life dalam memberikan produk dan pelayanan terbaik bidang perlindungan jiwa bagi keluarga Indonesia.

“Kami merasa terhormat dan berterima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra kerja kami sehingga masyarakat Indonesia terus mempercayakan solusi proteksi jiwanya kepada BCA Life. Penghargaan ini akan terus menjadi penyemangat kami dalam melindungi segenap keluarga indonesia dengan kualitas prima, sesuai dengan tagline BCA Life selama ini yaitu, senantiasa melindungi Anda,” ujar Direktur & Chief Distribution Officer (CDO) BCA Life Eva Agrayani dalam keterangannya, Senin (29/5).

Eva mengatakan brand sangatlah penting di era saat ini dimana persaingan semakin sengit di industri khususnya asuransi jiwa. BCA Life terus berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dan menjadi salah satu top of mind untuk penyedia solusi proteksi keuangan yang membantu masyarakat Indonesia merencanakan masa depan finansialnya dengan lebih baik.

Sepanjang 2022, BCA Life berhasil membukukan pendapatan premi sebesar Rp1,4 triliun, tumbuh 5% jika dibandingkan tahun sebelumnya atau year-on-year (yoy). Selain itu, perusahaan juga sukses mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp51.8 miliar, naik signifikan sebesar 29% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan total nasabah mencapai 511.989 jiwa, BCA Life memenuhi kewajibannya untuk membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp649.9 miliar serta mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung keseluruhan operasi bisnisnya dengan rasio pencapaian tingkat solvabilitas (risk-based capital/RBC) sebesar 428.8%.

Di sisi lain, BCA Life juga mencatatkan pertumbuhan pada aset sebesar 22% yakni menjadi Rp2.35 triliun. Tak hanya itu, ditopang dengan cadang teknis yang naik 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp1.57 triliun semakin memantapkan posisi Perseroan untuk mengarungi tahun 2023 yang penuh tantangan.

Sejalan dengan kebutuhan digitalisasi di masyarakat yang serba cepat dan mudah di awal tahun 2023 BCA Life bekerja sama dengan Bank BCA meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu channel pemasaran asuransi secara digital, dengan produk asuransi jiwa MyGuard. (Z-6)