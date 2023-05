Subholding Upstream Pertamina Raih Lima Penghargaan di Ajang APQA 2023

Subholding Upstream Pertamina meraih lima penghargaan dalam ajang Annual Pertamina Quality Award (APQA) 2023.



APQA merupakan ajang penghargaan tahunan dalam bidang inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero). Ajang yang tahun ini mengusung tema Embracing Change, Leap The Challenges diselenggarakan di Graha Pertamina, Jakarta, Jumat (26/5).



Dalam sambutannya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto mengatakan saat ini merupakan masa revolusi industri 5.0, di mana pemanfaatan teknologi modern seperti artificial intelligence, robotic, mesin e-learning akan berjalan beriringan dengan aktivitas manusia.



"Kita akan terus berhadapan dengan teknologi, apabila dimaknai secara positif tentunya akan membantu kita menjawab tantangan dan

mengakselerasi kinerja. Namun di sisi lain, hal tersebut bisa menjadi ancaman dan tidak bisa beradaptasi atas perubahan tersebut. Quality management menjadi faktor penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan nilai tambah dalam mencapai kesuksesan yang akan dirasakan jangka panjang," kata Erry.



Adapun lima penghargaan yang diraih Subholding Upstream Pertamina, yaitu The Most Productive & Sustainable CIP, The Most Productive Replicated Innovation, The Best KOMET Influencer, The Best Business Performance Excellence, dan The Best Value Creation Achievement,.



Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Subholding Upstream Pertamina Oto Gurnita menjelaskan bahwa APQA merupakan program yang sangat positif dan konstruktif sehingga harus selalu didukung pelaksanaannya secara berkesinambungan.



"Alhamdulillah pelaksanaan APQA 2023 berjalan dengan lancar dan seluruh inovasi memberikan kontribusi yang signifikan. Inovasi merupakan

salah satu pilar dari quality management yang telah menjadi budaya perusahaan. Selain itu, inovasi juga menjadi bagian dari bisnis proses keseharian untuk menghasilkan produk-produk yang optimal sehingga mendukung operational excellent untuk mendukung pencapaian target

perusahaan,"; ujar Oto.



Lebih lanjut, Oto mengatakan Subholding Upstream Pertamina akan terus melakukan inovasi di berbagai fungsi untuk menghasilkan value creation seoptimal mungkin tanpa mengorbankan safety dan operational excellence.



APQA 2023 merupakan penyelenggaraan tahun ke-13, di mana terdapat total 154 inovasi yang mendapatkan penghargaan. Subholding Upstream Pertamina juga meraih 21 kategori platinum, 23 kategori gold, dan sembilan kategori silver.



Subholding Upstream Pertamina yang dikoordinir oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu akan terus berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai dalam jalur tren investasi berkelanjutan (environmental, social, and governance/ESG) juga aspek keselamatan.



PHE sendiri telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai partisipan member sejak Juni 2022.



Subholding Upstream Pertamina berkomitmen pada 10 prinsip universal atau ten principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya,

sebagai bagian penerapan aspek ESG.



Subholding Upstream Pertamina juga akan terus mengembangkan pengelolaan operasi di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang environmental friendly, socially responsible, dan good governance. (Ant/E-1)