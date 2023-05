Sepeda Motor Listrik untuk Operasional Dimanfaatkan MUFG Bank

PENGGUNAAN sepeda motor listrik untuk kegiatan operasional perusahaan semakin meluas. Ini dilakukan MUFG Bank Ltd cabang Jakarta (MUFG) sebagai bagian dari realisasi komitmen ESG untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) dan mengambil tindakan proaktif guna mengurangi jejak karbon. Inisiatif ini diyakini sebagai yang pertama di antara bank-bank asing di Indonesia.

"Dengan kolaborasi yang kami jalin antara PT Takari Kokoh Sejahtera dan PT HPP Energy Indonesia untuk menyediakan sepeda motor EV di MUFG menjadi milestone untuk fokus pada komitmen kami menciptakan pertumbuhan bisnis sekaligus membangun keseimbangan kinerja dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini bukti untuk mempercepat upaya kami guna mencapai emisi nol bersih (net zero emission) dari operasi pada 2030," kata Kazushige Nakajima, Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG Bank Ltd cabang Jakarta, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5).

Kendaraan listrik memiliki peluang untuk berkembang pesat di Indonesia. Penjualan, penggunaan, dan pengembangan teknologi untuk jenis kendaraan ini diprediksi meningkat di masa depan. Sebagai satu grup, MUFG, Danamon dan Adira Finance juga aktif bekerja sama mempromosikan kendaraan listrik dan terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra (pemasok dan pembeli) seperti perusahaan manufaktur.

Salah satu bukti dukungan yaitu ketersediaan charging station di Menara Bank Danamon yang merupakan hasil kolaborasi grup dengan PLN dan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik yang dicatatkan Adira Finance meningkat signifikan pada kuartal 1 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp19,2 miliar. "MUFG akan secara bertahap beralih ke moda transportasi bertenaga listrik dan mempromosikan penggunaan listrik sumber energi terbarukan. Tahun lalu MUFG menjadi bank asing pertama di Indonesia yang mengadopsi energi terbarukan dengan membeli Sertifikat Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara Indonesia. Ini akan mencakup penggunaan listrik di semua kantor kami di Jakarta dan merupakan bukti dari green effort bank," tambah Kazushige Nakajima.

Sebagai pemimpin pasar (market leader) dalam ESG Finance, MUFG melakukan bagiannya dengan mendorong diskusi penting bersama klien dan pembuat kebijakan tentang mengintegrasikan pertumbuhan serta transisi secara adil dan teratur. Sejak April 2021, MUFG mempromosikan rencana bisnis jangka menengah dengan terus memperkuat komitmennya berkontribusi pada penyelesaian masalah lingkungan dan sosial dengan mendefinisikan tujuan perusahaan sebagai berkomitmen untuk memberdayakan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, MUFG meluncurkan berbagai inisiatif untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih (net zero GHG) dari portofolio yang dibiayai pada 2050 dan net zero GHG yang sejalan dengan Deklarasi Netral Karbon MUFG (MUFG Carbon Neutral Declaration).

Dianugerahi sebagai Best Sustainable Bank dari FinanceAsia Awards 2023 dan Best Sustainable Finance Adviser untuk APAC di The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Awards 2022, MUFG mewujudkan komitmennya untuk mendukung perjalanan transisi Asia. Upaya ini melibatkan berbagai klien dalam strategi berkelanjutan dan mengatur transaksi pembiayaan berkelanjutan. (Z-2)