Moeldoko Bekali Akuntan dan Konsultan SW International tentang Geopolitik

SEMUA negara sedang berjuang untuk bangkit pascapandemi covid-19. Seiring pemulihan tersebut, terjadi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang memengaruhi ekonomi dan bisnis di berbagai negara terdampak. Peningkatan harga komoditas (commodity boom) yang mengakibatkan berbagai negara dilanda krisis energi. Transformasi energi dan transformasi teknologi sangat memengaruhi geopolitik saat ini.

Selain commodity boom, jalur transaksi internasional juga terhambat akibat retaknya hubungan suatu negara sehingga berbagai negara juga mengalami masalah dalam ketahanan pangan. Selain masalah tersebut, kekhawatiran global juga meningkat akibat perubahan iklim yang semakin memburuk. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memaparkan permasalahan geopolitik itu dari sisi respons negara. Masyarakat Indonesia perlu terus beradaptasi atas setiap perubahan.

Selain kemampuan beradaptasi, negara perlu melakukan antisipasi secara cepat menyikapi perubahan geopolitik. "Dalam menghadapi perubahan tersebut, perlu keberanian dalam menanggung risiko yang tertuang dalam perumusan kebijakan nasional. Respons ini perlu dipersiapkan dalam menghadapi perubahan yang membuat situasi menjadi semakin kompleks dan mengejutkan," ujar Moeldoko dalam konferensi internasional yang diadakan SW International di Jakarta, Rabu (24/5). Bertema Sustainable Quality Growth in A Challenging World, Moeldoko memaparkan permasalahan global yang dihadapi negara dari sisi geopolitik. Permasalahan geopolitik dipandang penting dalam menjaga pembangunan berkelanjutan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Moeldoko merumuskan solusi model 3C + 1I untuk menjaga stabilitas kepemimpinan suatu negara, yaitu Complex Problem Solving, Critical Thinking, Creative, dan Innovative. Kemampuan penyelesaian masalah diperlukan untuk merespons perubahan yang terjadi secara cepat dan berdampak luas. Berpikir kritis diperlukan dalam menetapkan langkah dan kebijakan tepat oleh negara, untuk solusi atas setiap permasalahan besar. Creative dan Innovative melengkapi kompetensi negara untuk tetap dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan.

Dalam sambutan mengawali konferensi internasional tersebut, CEO SW Indonesia Michell Suharli menyampaikan bahwa tantangan geopolitik untuk konsultan bahwa konsultan perlu dapat memahami geopolitik yang selalu memiliki dinamika. Geopolitik membuat satu negara dengan negara lain dapat terhubung semakin erat. "Saya tinggal di Indonesia dan saya merasa terhubung dengan kalian semua yang tinggal di berbagai penjuru dunia, karena kita semua tinggal under the same sun. Kita semua berjalan under the same moon," ujar Michell Suharli.

Sebagai salah satu jaringan akuntan publik profesional di Indonesia, pihaknya turut mendukung pemerintah dalam merespons permasalahan secara tepat. SW Indonesia turut mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan investasi dari luar negeri dengan menjadi gerbang investasi. SW Indonesia memberi layanan kepada investor mulai dari riset prapendirian, proses pendirian, kepatuhan administrasi bisnis, dan layanan proses bisnis rutin. SW Indonesia beroperasi di cakupan wilayah penyediaan jasa secara nasional dengan mengembangkan usahanya menjadi archipelago network.

Hal itu juga sejalan dengan visi SW International untuk menjadi katalisator kesuksesan klien. Hadir dalam konferensi tersebut Chairman SW International Zhang Ke dari Tiongkok, Managing Director SW International Marco Carlei dari Australia, serta 138 hadirin dari 19 negara, tempat anggota SW International melayani klien untuk jasa akuntansi, auditing, perpajakan, legal, dan konsultasi bisnis.

Moeldoko antusias memenuhi undangan sebagai pembicara kunci tentang Geopolitic Future dalam SW International Partners Conference (SWIPC) 2023. Konferensi yang diselenggarakan rutin secara tahunan ini dihadiri oleh pimpinan kantor akuntan dan konsultan bisnis berpengaruh yang merupakan anggota SW International. Posisi SW di Indonesia menjadi poros atau pusat atau hub layanan bagi perusahaan multinasional yang berinvestasi di kawasan Asia Pasifik. Klien SW Indonesia antara lain pertambangan, infrastruktur, energi terbarukan, perbankan, digital bisnis, transportasi, dan lainnya. (Z-2)