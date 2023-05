Ngebut, BSI Incar Pembiayaan KPR Capai Rp51,5 Triliun di Semester 1 2023

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menargetkan pertumbuhan pembiayaan griya pada semester I/2023 mencapai Rp 51,15 triliun, tumbuh 6,42% secara year on year (yoy) dengan strategi memperluas ekspansi di daerah potensial. Beberapa wilayah yang dibidik BSI yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Kalimantan dan Bali.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, upaya strategis tersebut tak terlepas dari aspirasi perseroan yang semakin serius menggarap bisnis perumahan sebagai segmen unggulan bagi perbankan syariah.

Pasalnya, pembiayaan rumah melalui bank syariah khususnya BSI memiliki ciri khas yaitu adanya akad dan angsuran yang tetap hingga akhir pembiayaan.

Hal ini diyakini membuat nasabah dapat mengatur cashflow angsurannya. Nasabah tidak perlu khawatir dengan kenaikan suku bunga/margin yang berubah. Untuk menjamin keamanan nasabah, BSI telah memiliki lebih dari 800 rekanan notaris terpercaya dan lebih dari 3.500 developer/pengembang properti yang terverifikasi.

Selain itu, untuk menjamin keamanan dari sisi nasabah dan perseroan, legalitas dokumen kepemilikan rumah terjamin sesuai dengan hukum yang berlaku.

“BSI terus berupaya mendorong percepatan pembiayaan rumah agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak, aman dan sesuai prinsip syariah. Hal ini juga menjadi salah satu spirit yang sejalan dengan pemerintah yaitu program 1 juta rumah untuk keluarga Indonesia,” Anton menekankan.

Pertumbuhan griya di BSI terus mengalami pertumbuhan, menggambarkan minat masyarakat terhadap pembiayaan sesuai akad syariah terus naik. Hal ini tercermin dengan jumlah pembiayaan griya BSI per April 2023 mencapai Rp 49,5 Triliun.

BSI juga memberikan cashback senilai Rp2 juta bagi 2.000 nasabah pertama yang merealisasikan pencairan pembiayaan pada periode 22 Mei-30 Juni 2023.

Hadiah ini akan diberikan kepada nasabah yg merealisasikan pencairan dengan minimal limit pembiayaan Rp300 juta. Kesempatan ini diberikan kepada nasabah yang ingin melakukan pembelian rumah, ruko, rukan, apartemen kondisi baru dan bekas, take over, top up hingga refinancing.

“Calon nasabah BSI yang ingin mewujudkan rumah impian dengan angsuran yang nyaman, dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan keuntungan,” kata Anton.

Selain cashback, lewat program ini nasabah berkesempatan meraih berbagai keuntungan lainnya. Beberapa benefit tersebut yakni mendapatkan cashback premi asuransi jiwa hingga 20% dan special margin setara 2,5% eff. p.a. untuk 1 tahun pertama (SK berlaku).

Selain itu, bebas biaya di depan dan bebas biaya appraisal hingga Rp5 miliar. Promo cashback tersebut dapat diunduh di bankbsi.id/bsigriyapromo atau hubungi call center di 14040. (Try)