MMA Global Indonesia Buka Entri untuk Penghargaan Bergengsi SMARTIES™ 2023

MMA Global Indonesia, asosiasi perdagangan pemasaran yang terkenal di kancah internasional, saat ini membuka entri untuk penghargaan terhormat SMARTIES™ 2023.

Penghargaan SMARTIES™ telah dirancang untuk menghargai pemikiran kreatif yang luar biasa dalam lanskap brand, periklanan, dan pemasaran.

Platform yang diakui ini menghargai kecemerlangan kreatif yang luar biasa, inovasi yang tak tertandingi, dan ide-ide transformatif yang menetapkan tolok ukur keunggulan dalam industri ini.

Seiring perkembangan lanskap industri, SMARTIES™ mengikuti perkembangan dengan Reshaped, Reworked, Refined dengan penekanan pada inovasi, e-commerce, sosial, dan MarTech memungkinkan keunggulan dalam hasil bisnis & berdampak pada kehidupan manusia.

Rohit Dadwal, Managing Director MMA Global di Asia Pasifik, mengatakan,“Selama bertahun-tahun, penghargaan ini telah mengukuhkan reputasinya sebagai penghargaan bergengsi di industri ini.'

"Salah satu alasan utamanya adalah kami menyadari pentingnya tetap selaras dengan kondisi pasar yang dinamis dan mengikuti tren industri terkini," jelasnya.

"Edisi SMARTIES™ tahun ini akan menarik karena industri kami bergulat dengan tantangan seperti perlambatan ekonomi dan pengetatan peraturan privasi. Namun, seringkali dalam menghadapi kesulitan kita dapat menyaksikan munculnya suatu karya terobosan,” tutur Rohit Dadwal.

Shanti Tolani, Country Head & Board of Director, MMA Global Indonesia, mengatakan, “Tahun ini, para profesional pemasaran & periklanan sekali lagi menghadapi ujian nyata atas keterampilan, kreativitas, dan keunggulan mereka."

"Saat kami menavigasi lanskap yang selalu berubah ini, SMARTIES™ merayakan para pemimpin dan tim, yang dapat bermanuver melalui perubahan yang berkelanjutan," jelasnya.

"Di tengah paradigma yang selalu berubah, kriteria inti yang kami junjung tinggi adalah orisinalitas. Kami sangat menantikan pengajuan kampanye yang benar-benar terhubung dengan audiens dan mewujudkan esensi dari cerita yang memikat dan menginspirasi,” terang Shanti Tolani.

Proses Submission Entry

MMA Global Indonesia SMARTIES™ Awards 2023 sekarang terbuka untuk pendaftaran. Pengajuan early bird ditutup pada 26 Juni 2023. Masa submission akan berakhir pada 17 Juli 2023.

Klik di sini untuk submit entri Anda.

Tahun ini kategori dikelompokkan dalam enam channel:

• Marketing Impact

• Purpose Driven Marketing

• Impact Media

• Experience Tech Marketing

• E-commerce Marketing

• Creative

Untuk mengetahui detail lebih lanjut tentang kategori penghargaan, silakan kunjungi halaman ini.

Kami mendorong para profesional di industri pemasaran dan periklanan untuk mengambil kesempatan ini dan berpartisipasi dalam SMARTIES™ 2023.

Kampanye yang aktif di marketplace antara Januari 2022 hingga Juni 2023 telah memenuhi syarat eligibilitas untuk SMARTIES™ 2023.

Entri luar biasa untuk masing-masing dari 24 kategori akan diberikan penghargaan Gold, Silver, dan Bronze.

Para brands dan agency yang memimpin akan menerima penghargaan tertinggi seperti Advertiser, Publisher/Media Company, Enabling Technology Company, Best in Show, dan Agency of the Year.

Panel Main Jury yang tidak memihak akan mengevaluasi semua finalis, dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada Awarding Night MMA Global Indonesia SMARTIES™ 2023 pada 3 November 2023. (RO/S-4)