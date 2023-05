Si Juki Hingga Iota Kids, Karakter-Karakter Kebanggaan Indonesia Hadir dalam Pameran Industri Kekayaan Intelektual IP Topia

Karakter-karakter kebanggaan Indonesia serta para pelaku industri kekayaan intelektual hadir dalam Intelectual Property (IP) Topia pada 19 – 21 Mei 2023 di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. IP Topia adalah festival edukatif dengan tiga program yaitu IP Class berupa kelas pelatihan, IP Talkshow yaitu bincang-bincang, serta Creative Exhibition yang berwujud pameran.

IP Topia bertujuan memperkuat ekosistem kekayaan intelektual serta meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap hasil karya para pelakunya. Publik diperkenalkan dengan dunia kekayaan intelektual melalui kegiatan edukasi yang interaktif dan kreatif.

Karakter-karakter serta pelaku industri kekayaan intelektual nasional yang hadir dalam rangkaian kegiatan itu di antaranya Si Juki, Bumilangit, Bambam Kingdom, Markonah, Pala Nusantara, Fun Cican, Little Giantz, Kolam Susu, Playland, Paduka, Iota Kids, Digital Happiness Mora Olfi, Hoala & Koala, Desa Timun, serta Reon and Friends. Rangkaian kegiatan IP Topia juga didukung ekosistem industri kekayaan intelektual yaitu Telkom Indonesia, Nuon, Tokopedia, Traveloka, Youtube, Samara, dan Infia.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) itu merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir dalam kegiatan itu pada Sabtu (20/5) menyatakan IP Topia diselenggarakan untuk mendekatkan industri kekayaan intelektual dengan publik.

“Semua karya berhak dikembangkan menjadi potensi terbaiknya, IP TOPIA dengan slogan #LebihDariKarya hadir sebagai sarana edukatif dan kreatif untuk publik. Kemajuan industri kekayaan intelektual akan berdampak pada industri parwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.” ujar Sandiaga.

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia yang menetapkan Hari Kekayaan Intelektual mendukung acara ini melalui kerjasama proyek Committee on Development and Intellectual Property pada IP Class yang menyasar pelaku subsektor video gim. Pimpinan WIPO Bidang Regional and National Development Sector Hasan Kleib juga hadir dalam IP Talkshow.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar inovasi dan karya. Kekayan intelektual bukan hanya paten namun juga hadir dalam kehidupan sehari-hari kita,” kata Kleib.

Karya-karya Kekayaan intelektual yang ditampilkan dalam IP Topia adalah karakter yang tampil di film, gim, merchandise hingga industri lainnya. Sebelumnya, sebanyak 10 karya kekayaan intelektual difasilitasi Kemenparekraf dan Dinas Parekraf DKI Jakarta tampil di Hong Kong International Licensing Show pada 19-21 April 2023. Acara ini merupakan salah satu market hub terbesar di Asia untuk industri lisensi animasi dan edutainment, seni, desain, selebriti, fesyen, gaya hidup, serta lisensi olahraga yang diselenggarakan Hong Kong Trade Develoment Council (HKTDC). Adapun ke-10 IP yang difasilitasi adalah Tahilalats, Milk & Mocha Bear, Si Juki, Gugug!, Fun Cican, Oramon, Alto & Clu, Sportbots, Lokapala, serta ReON and friends.

”Di dalam negeri, Si Juki sudah berkolaborasi dengan hotel di Bandung, dan kerja sama ini bisa dilakukan lintas industri,” kata Sandiaga. (X-8)