Bidik Milenial dan Gen Z, Rider Underwear Rangkul Aktor Verrel Bramasta

SEBELUMNYA brand pakaian dalam, Rider Underwear, sukses dengan kolaborasi pertama bersama Stereoflow, brand yang dimiliki oleh Adi Dharma, seniman grafiti yang telah mendunia.

Selanjutnya, Rider Underwear melanjutkan kolaborasi keduanya dengan Tarra Budiman dengan fashion brand-nya Shining Bright yang ditampilkan di ajang Jakarta Fashion Week 2023.

Kini Rider Underwear menghadirkan koleksi pakaian dalam pria terbarunya, VRL by Rider yang merupakan hasil kolaborasi dengan aktor Verrel Bramasta yang juga dikenal sebagai public figure dan fashion icon di kalangan anak muda Indonesia.

Baca juga: Dorong Perkembangan Fesyen, Esmod Jakarta Hadirkan Workshop di Jawa Timur



Melalui koleksi terbarunya ini, Rider Underwear tidak hanya menghadirkan rangkaian pakaian dalam yang nyaman namun juga desain yang stylish untuk menunjang kepercayaan diri para pria Indonesia.

Pakaian dalam merupakan fashion item yang memiliki fungsi penting di antaranya memberikan dukungan, melindungi, menjaga kebersihan, dan memberikan kenyamanan pada area tubuh tertentu.

Utamakan Kenyamanan Saat Dipakai

Salah satu faktor terpenting dalam memilih pakaian dalam adalah kenyamanan. Pakaian dalam yang nyaman memungkinkan penggunanya untuk bebas bergerak sepanjang hari.

Bahan yang digunakan juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang dalam memilih pakaian dalam. Bahan yang lembut, ringan, dan dapat menyerap keringat umumnya lebih disukai.

Baca juga: Liunic dan Hush Puppies Berkolaborasi Wujudkan Colour of Joy



Seiring pertambahan usia, selain kenyamanan dan bahan, desain pakaian dalam yang menarik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pakaian dalam.

Hanan Supangkat selaku CEO dari Rider Group mengatakan,“Sejak 1955, Rider Underwear telah menjadi salah satu merek pakaian dalam yang dipercaya masyarakat untuk menemani dalam melakukan berbagai aktivitas mulai dari bermain, bersekolah, bekerja hingga berolahraga."

"Mengerti bahwa mengenakan pakaian dalam yang menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menghadirkan perasaan lebih baik terhadap diri sendiri," kata Hanan.

Baca juga: Siswa SMK asal Kudus Raih Pesanan di Hong Kong Fashion Week



"Maka Rider Underwear pun melakukan berbagai langkah inovatif seperti berkolaborasi dengan sejumlah sosok muda Tanah Air untuk menghasilkan desain pakaian dalam yang trendi," jelas Hanan.

Target Konsumen Kalangan Milenial dan Gen Z

"Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat membuat Rider Underwear lebih dikenal dan diterima kalangan milenial dan genarasi Z di Indonesia,” kata Hanan.

VRL by Rider merupakan koleksi pakaian dalam pria yang terdiri dari t-shirt, v-neck, singlet gym, brief, boxer brief, loose boxer yang terbuat dari bahan katun berkualitas yang lembut, ringan dan nyaman saat digunakan.

Selain itu, VRL by Rider serta menampilkan desain dengan kesan simple namun elegan dan mewah.

Baca juga: Brand Shafira-Adelle Jewellery Luncurkan Koleksi Terbaru



"Melalui pola berbentuk huruf V berwarna emas yang terlihat menonjol saat dipadukan dengan bahan polos berwarna putih, abu-abu dan hitam yang merupakan warna-warna favorit para pria," jelasnya.

“Rider Underwear merupakan merek pakaian dalam yang memiliki kesan mendalam bagi saya. Dapat dikatakan Rider is my first underwear yang menemani keseharian saya sedari kecil mulai dari bersekolah, bermain, hingga berolahraga," ungkap aktor Verrel Bramasta.

"Seiring dengan semakin beranjak dewasa, sebagai public figure, saya menyadari bahwa karier di dunia entertainment tidak dapat berlangsung selamanya," jelasnya. (RO/S-4)