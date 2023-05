Jawab Tren Perilaku Konsumen, Kaia Project Tawarkan Solusi Branding Inovatif

ERA digital kini telah mengubah kiblat dari setiap lini bisnis. Ini pun berpengaruh terhadap tren perubahan minat dan perilaku konsumen saat ini khususnya dalam hal berbelanja.

Dengan jumlah pengguna internet yang terus bertambah setiap tahunnya (204,7 juta per Februari 2022 dari data HootSuite dan We Are Social), membuat banyak perusahaan mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai strategi seperti dari sisi branding dan digital marketing.

Peluang ini ditangkap Kaia Project. Agensi kreatif profesional dalam branding dan digital marketing di Jakarta ini turut memberikan solusi branding inovatif bagi klien di berbagai sektor industri.

"Dengan pendekatan terintegrasi dan terarah, kami akan membantu klien dari berbagai sektor industri untuk mencapai tujuan bisnis," ungkap salah satu pendiri Kaia Project, Nico Putra Budiman, dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Nico menjelaskan sejak didirikan pada 2017 oleh tiga orang creative entrepreneur bidang industri branding dan digital marketing, Kaia Project bekerja sama dengan perusahaan nasional dan multinasional di berbagai bidang seperti teknologi, fashion, kesehatan, kecantikan, kuliner, seni, dan lain-lain.

"Kami bangga jadi salah satu agensi branding yang memberikan solusi branding bagi klien kami," kata Nico.

"Kami yakin dengan tim kami yang terdiri dari ahli branding, desainer, dan marketing eksekutif, dapat membantu klien kami mencapai kesuksesan lebih besar," pungkas Nico.

Pendiri Kaia Project lainnya, Kelvin Kosasih, menambahkan Kaia Project sebagai creative agency profesional menawarkan berbagai solusi layanan branding, termasuk social media management, market research, branding strategy, desain merek & content creation untuk Instagram dan Tiktok, serta kampanye pembuatan iklan.

Kaia Project juga berkontribusi dalam penyelenggaraan event besar yang bekerja sama dengan klien-klien ternama.

Di antaranya, Miniso Run 2019, Dendam Hotel Palmerah yang merupakan petualangan hotel horor pertama dan terbesar di Indonesia, Astro Interstellar by Museum of Toys. serta Fit for Life bersama Aux Air Conditioner.

"Dengan pengalaman di berbagai sektor industri ini, kami yakin dapat membantu klien menciptakan brand awareness secara kuat dan relevan dengan market audience. Kami juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti tren branding terbaru," tutup Kelvin. (RO/S-2)