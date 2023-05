Kualitas Layanan dan Branding SiCepat Diganjar Penghargaan

PT SiCepat Ekspres Indonesia meraih penghargaan untuk bidang Online Usage Experience. Penghargaan Grade Diamond diraih SiCepat melalui ajang Service Quality Award (SQA) 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing.

Chief Marketing and Corporate Communication Officer SiCepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati, mengatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh personil SiCepat untuk selalu menghadirkan layanan terbaik bagi customer.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kita untuk terus berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik di bidang logistik. SiCepat akan terus menggali inovasi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, baik dari segi efektivitas operasional maupun pembaruan teknologi digital. Salah satunya yaitu melalui penggunaan aplikasi SiCepat Superapp,” ujar Wiwin.

Penentuan penghargaan SQA 2023 dilakukan berdasarkan survei Service Quality Index (SQI) oleh tim Carre Service Quality Monitoring. Survei tersebut memotret perpepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang mereka terima dan rasakan.

Riset SQI dilakukan di empat kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang dalam kurun waktu Januari-Maret 2023. Sementara itu, hingga saat ini SiCepat Ekspres telah beroperasi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan gerai mencapai 800 titik dan jaringan keagenan melalui Droper sebanyak 7.775 titik. Kota-kota besar yang menjadi lokasi riset SQI tersebut merupakan kota operasional SiCepat dengan volume pengiriman paket yang tinggi.

Selain di bidang kualitas layanan, SiCepat Ekspres juga mendapatkan apresiasi di bidang branding dengan meraih Indonesia Wow Brand Award 2023 pada kategori Courier Services yang diselenggarakan oleh MarkPlus Inc melalui MarkPlus Insight dengan tema Branding for the Game Changers.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Wiwin Dewi Herawati pada Kamis (11/5) di The Westin Jakarta. Melalui keterangan persnya, Wiwin mengatakan bahwa dirinya terterima kasih kepada masyarakat dan pelanggan yang terus memberikan kepercayaan kepada SiCepat Ekspres sebagai pilihan layanan logistik di Indonesia.

“Harapan kami, ke depannya SiCepat dapat terus bertumbuh untuk menjadi partner terbaik yang melekat di hati pelanggan, terutama bagi para seller UMKM yang setia menggunakan layanan SiCepat untuk pengiriman paket,” (Z-10)