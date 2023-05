Indosat Berikan Penghargaan MOCN Partner Awards

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat) mengorkestrasi kolaborasi kelas dunia dengan mitra teknologi global dalam menghubungkan dan memberdayakan Indonesia dengan integrasi 100% jaringannya di 46 ribu sites untuk jaringan yang lebih luas dan lebih kuat dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari jadwal.

Sebagai apresiasi, Indosat menyelenggarakan MOCN Partner Awards atas kontribusi semua pihak yang terlibat, memungkinkan salah satu proyek integrasi jaringan terbesar dan tercepat yang pernah ada.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan, “Indosat terus berkomitmen menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Integrasi jaringan merupakan fondasi untuk mencapai misi tersebut, dan dengan dukungan seluruh mitra strategis, kami dapat meyelesaikan ambisi besar ini hanya dalam satu tahun. Kami ingin menyampaikan terima kasih kami yang paling tulus kepada seluruh tim yang terlibat dalam mewujudkan hal tersebut.”

Indosat memberikan penghargaan kepada tiga mitra utamanya untuk Best Delivery Partner atas pengintegrasian sites paling cepat, Best CX Partner untuk peningkatan pengalaman pelanggan, dan Most Inspiring Partner.

CEO Huawei Indonesia, Hailong Guo, mengatakan, “Mengintegrasikan jaringan dalam jumlah besar dan waktu yang cepat, ditambah dengan kondisi geografi Indonesia, memberikan tantangan tersendiri. Namun, kami senang dapat berkolaborasi dengan Indosat untuk mengatasi tantangan tersebut, memenuhi target proyek integrasi MOCN, dan menjadi tonggak sejarah bagi kami. Sebagai penyedia solusi ICT global terkemuka dengan pengalaman luas di lebih dari 170 negara dan kawasan, Huawei akan terus berinovasi dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi Indonesia.”

Head of Ericsson Indonesia, Jerry Soper, mengatakan, “Kami senang menjadi bagian dari penyelesaian integrasi jaringan Indosat. Ericsson percaya bahwa proyek ini dapat memaksimalkan efektivitas infrastruktur jaringan yang ada dan secara signifikan meningkatkan pengalaman pelanggan. Tentunya ini adalah bagian dari upaya kami dalam mendukung agenda transformasi digital Indonesia.”

President Director of Nokia Indonesia, Ozgur Erzincan, mengatakan, “Dengan produk unggulan dan keahlian yang luas Nokia, kami dapat menangani proyek integrasi jaringan yang kompleks, yang menuntut kolaborasi erat baik secara internal maupun eksternal, dan menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Indosat dalam inisiatif strategis ini, mempercepat perjalanan mereka untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital Indonesia.”

Selain itu, terdapat juga penghargaan perorangan MOCN Hero dan Most Valuable Person (MVP) bagi mereka yang telah memberikan kinerja lebih dari seluruh tim.

MOCN Hero diberikan kepada Ankush Shrivastava, Head of CX and NPO Indonesia, Nokia; Leonard Mardhika P, Indosat Ooredoo Hutchison Supernova Project NPO, Huawei; M. Sumarlan Rachmat, Customer Project Manager/Project Director, Ericsson; dan Rakesh Varma, Indosat Ooredoo Hutchison Program Lead. Lebih dari itu, beberapa orang yang terpilih menjadi MVP dalam proyek integrasi jaringan Indosat.

“Integrasi jaringan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman yang mengesankan kepada semua pelanggan kami. Ke depannya, Indosat akan terus memperluas jaringan kami di seluruh Indonesia karena kami percaya bahwa akses internet yang inklusif akan membuka berbagai potensi yang belum dimanfaatkan dan meningkatkan perekonomian bangsa dalam waktu dekat,” tutup Vikram. (RO/Z-1)