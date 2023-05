Dapat Sambutan Hangat Konsume, Manakib Realty Luncurkan Tahap 3 Grand Alifia

MEMILIKI hunian di lingkungan yang sehat dengan lokasi strategi menjadi pertimbangan pencari properti, terutama hunian di kondisi pascapandemi.

Hal itu pun jadi perhatian PT Manakib Rezeki (Manakib Realty) dalam pengembangan hunian Grand Alifia yang selalu jadi incaran konsumen dalam 2 tahap penjualan. Kali ini Manakib Realty kembali membuka penjualan hunian yang berada di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat itu.

Public Relation Manakib Realty Dwiansyah menjelaskan, penjualan ketiga Grand Alifia mengusung konsep Scandinavian dan hunian modern minimalis dengan berbagai tipe hunian yang ditawarkan.

"Konsep hunian yang dirancang Manakib Realty adalah hasil pengembangan dari tim terbaik yang sudah berpengalaman tentunya dengan menghadirkan inovasi baru dan riset pasar di era modern saat ini, terutama khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasangan muda dan modern," kata Dwiansyah dalam keterangannya.

Ada tiga tipe hunian yang ditawarkan Manakib Realty pada penjualan tahap ketiga Grand Alifia. Pertama, Aglalia dengan tipe 49/60 berupa bangunan 2 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas Lantai 1 yaitu Car Port, Taman, Ruang Tamu, Dapur, Kamar Mandi, Halaman Belakang, dan di Lantai 2 yaitu Kamar Mandi, 2 Kamar Tidur.

kedua, tipe Anaphalis dengan tipe 60/60 bangunan 2 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas Lantai 1 yaitu Car Port , Taman, Ruang Tamu, 1 Kamar Tidur, Dapur, Kamar Mandi, Halaman Belakang, dan di Lantai 2 yaitu Kamar Mandi, 2 Kamar Tidur, dan Balkon.

Terakhir, tipe Amaryllis dengan tipe 72/60 bangunan 2 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas Lantai 1 yaitu Car Port, Taman, Ruang Tamu, 1 Kamar Tidur, Dapur, Kamar Mandi, Halaman Belakang, dan di Lantai 2 yaitu Kamar Mandi, 2 Kamar Tidur, 1 Ruang Kerja, dan Balkon.

Grand Alifia juga dikeliling dengan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah dan universitas, akases jalan tol BORR, pusat perbelanjaan, rumah sakit, stasiun kereta, dan masih banyak lagi.

"Grand Alifia tahap 3 akan dibandrol dengan harga mulai dari Rp500 jutaan dan cicilan mulai dari Rp3 jutaan.

"Dengan antusiasme pasangan muda yang ingin memiliki hunian nyaman dan strategis di Kota Bogor serta didukung kerjasama dengan berbagai pihak perbankan, maka Manakib Realty memberikan kemudahan untuk masyarakat agar bisa memiliki hunian tanpa memusingkan biaya DP (Down Payment), alias DP 0% (all in)," pungkas Dwiansyah. (RO/Z-5)