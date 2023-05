IMF: Ekonomi Dunia Terdampak jika AS Alami Gagal Bayar

KEGAGALAN pembayaran utang Amerika Serikat bakal berdampak negatif pada perekonomian dunia. Karenanya, Negeri Paman Sam didorong untuk segera mencapai konsensus mengenai hal tersebut.

"Penilaian kami yaitu akan ada dampak yang sangat serius, tidak hanya untuk AS, tetapi juga untuk ekonomi global jika terjadi gagal bayar utang AS. Kami sangat mendorong para pihak di AS untuk bersama-sama mencapai konsensus untuk segera mengatasi masalah ini," ujar Juru Bicara Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Julie Kozack dikutip pada Jumat (12/5).

Dia mengatakan, AS juga didorong untuk tetap mewaspadai kondisi perbankan, terutama bank-bank regional. Itu karena IMF menilai ada kerentanan terhadap peralihan suku bunga rendah ke suku bunga lebih tinggi.

Terlebih, transisi itu berlangsung secara cepat dan menimbulkan daya kejut bagi sejumlah bank-bank regional di AS. Kozack menyatakan, otoritas di Negeri Paman Sam sedianya telah mengambil tindakan cepat dan itu patut diapresiasi.

Hanya, menurut dia, penting bagi pembuat kebijakan di AS untuk tetap waspada dari kerentanan yang sulit terlihat di masa tingginya suku bunga acuan saat ini. "Karena alasan itu kami sangat mendorong pihak terkait untuk segera mencapai konsensus untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," terang Kozack. (Z-2)